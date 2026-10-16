Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap winger Real Betis asal Maroko, Abde Ezzalzouli, menjelang pertemuan kedua tim pada hari Sabtu besok dalam lanjutan LaLiga, setelah pemain tersebut terus berkembang sejak meninggalkan klub Katalan pada musim panas 2023, hingga menjadi salah satu elemen serang paling menonjol bagi tim Andalusia itu.

Ezzalzouli, 24 tahun, mencuri perhatian dengan gol indah saat Real Betis menang 3-2 atas Porto, sehingga memperkuat posisinya di antara para pemain yang mendapat perhatian klub-klub besar dan para pelatih, setelah nilai pasarnya meningkat dari 15 juta euro saat ia meninggalkan Barcelona menjadi 40 juta euro, menurut situs "Transfermarkt".

Flick mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Betis: "Apa yang saya lihat membuat saya kagum. Dia pemain yang hebat, dan saya sangat menyukai cara dia bermain, serta kepercayaan dirinya dalam duel satu lawan satu di sepertiga akhir lapangan. Dia juga mampu mencetak gol. Itu hal yang luar biasa."

Barcelona sebelumnya mengumumkan pada 1 September 2023 kepindahan Ezzalzouli ke Real Betis dengan nilai 7,5 juta euro, sembari mempertahankan hak membeli kembali pemain tersebut serta memperoleh 50% dari hasil penjualannya di masa depan, namun syarat-syarat ini kemudian berubah karena adanya transfer lain.

Transfer Vitor Roque mengubah perhitungan Barcelona

Pertandingan berikutnya BET LaLiga 12.30 BAR

Perubahan itu terjadi setelah pemain Brasil, Vitor Roque, pindah ke Palmeiras pada Februari 2025, setelah sebelumnya dipinjamkan ke Real Betis. Transfer yang bernilai 25 juta euro tetap, ditambah 5 juta euro variabel itu, mencakup pelepasan 30% dari persentase hasil penjualan kembali Ezzalzouli yang sebelumnya dipegang Barcelona.

Dengan demikian, bagian Barcelona dari setiap transfer penjualan winger Maroko itu di masa depan menurun menjadi hanya 20%, sementara hak membeli kembali dirinya berakhir pada musim panas 2025, sesuai syarat yang disebutkan dalam kesepakatan tersebut.

Kontrak Ezzalzouli dengan Real Betis berlaku hingga 30 Juni 2029, yang memberi klub Andalusia itu ruang untuk mengendalikan masa depannya, sementara Barcelona menanti kemungkinan penjualannya di masa depan untuk memanfaatkan persentase yang tersisa dalam kesepakatan.

Rashford menutup pintu kepulangan sementara waktu

Kepulangan Ezzalzouli ke Barcelona sempat mengemuka pada musim panas lalu, tetapi klub Katalan itu akhirnya memilih meminjam Marcus Rashford dari Manchester United, ketimbang memulangkan mantan wingernya tersebut.

Ezzalzouli tampil dalam 14 pertandingan bersama tim utama Barcelona setelah promosi dari tim cadangan, dan mencetak satu gol melawan Osasuna dalam pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang 2-2.

Ia juga menjalani pengalaman peminjaman di Osasuna, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan dan mencetak 6 gol, sebelum pindah ke Betis.

Sejak bergabung dengan tim Andalusia itu, Ezzalzouli telah mencetak 32 gol dalam 134 pertandingan, sehingga menjadi salah satu senjata serang paling menonjol mereka, dan salah satu pemain yang harus diwaspadai lini belakang Barcelona dalam duel hari Sabtu, di saat pemain itu terus membuktikan kemampuannya, sementara klub Katalan tersebut kini hanya memiliki bagian terbatas dari hasil penjualannya di masa depan.