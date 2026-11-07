Flick menolak menunggu: Barcelona memburu seorang bek dari Liga Spanyol

Barcelona tampaknya bersiap untuk bergerak agresif di bursa transfer musim dingin, demi mencari solusi atas titik lemah yang mengganggu jajaran kepelatihannya, setelah memperkuat lini belakang menjadi prioritas jelas bagi pelatih asal Jerman Hansi Flick, yang tidak keberatan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia untuk memperkuat pertahanan tim.

Flick baru-baru ini menegaskan, dalam sebuah konferensi pers, bahwa manajemen klub akan memantau bursa transfer untuk mencari opsi yang mampu memperbaiki sistem pertahanan, di tengah keyakinan yang kian menguat bahwa lini belakang menjadi salah satu titik lemah paling menonjol dalam skuad tim.

Sejumlah nama dikaitkan dengan kepindahan ke klub Catalan itu belakangan ini, yang paling mencolok adalah bek asal Argentina Lisandro Martinez, bek Manchester United, yang masa depannya bersama tim Inggris itu diliputi keraguan, di tengah prediksi tentang kemungkinan kepergiannya pada periode mendatang.

Namun, ada nama lain yang masih mendapat perhatian Barcelona, menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis yang mengutip surat kabar "Marca" asal Spanyol, yakni bek asal Brasil Natan, bek Real Betis, yang terus tampil impresif hingga menjadikannya salah satu bek paling menonjol di Liga Spanyol.

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Surat kabar itu menjelaskan bahwa Barcelona belum melepaskan minatnya terhadap bek berusia 25 tahun tersebut, yang sempat menjadi salah satu target klub pada bursa transfer musim panas lalu, dan masih sangat dihargai di lingkungan internal tim Catalan itu.

Natan terikat kontrak dengan Real Betis yang berlaku hingga tahun 2030, setelah bergabung dari Napoli, hal yang bisa membuat tugas untuk merekrutnya menjadi rumit, terutama di tengah prediksi bahwa sang pemain akan menerima tawaran yang sangat menggiurkan dalam beberapa bulan mendatang.

Dengan demikian, Barcelona tampaknya memiliki beberapa opsi untuk memperkuat pertahanannya, tetapi pertanyaannya tetap: apakah Flick akan berhasil meyakinkan manajemen untuk merampungkan sebuah transfer pemain bertahan baru pada bursa transfer musim dingin?