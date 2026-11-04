Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, tampak puas dengan penampilan timnya saat meraih kemenangan (3-0) atas Aston Villa di Stadion Camp Nou pada Selasa malam, dalam pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa.

Flick berkata dalam konferensi pers usai laga: "Aston Villa adalah tim hebat. Kami bertahan dengan baik dan kami senang dengan penampilan defensif kami. Kami menjaga gawang tetap bersih dan lini pertahanan tampil luar biasa; mereka mempertahankan segala sesuatu. Begitu pula yang dilakukan Juan Garcia."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Persoalannya bukan soal melakukan kesalahan atau kalah, melainkan bagaimana cara bereaksi. Langkah berikutnya selalu yang paling penting."

Ia melanjutkan: "Kami harus terus bekerja; penampilan semua orang luar biasa. Ruang di antara lini sangat sempit, kami kompak, dan kami bertahan dengan baik di dekat gawang kami... Itu sungguh menakjubkan."

Flick menjelaskan: "Kami ingin menekan mereka, memaksa mereka melakukan kesalahan, dan dari situlah gol-gol datang. Inilah cara kami bermain, inilah filosofi kami. Kemenangan ini penting. Anda bisa melihat bahwa kami memiliki kepercayaan diri baik saat bola berada di kaki kami maupun tidak."

Di sisi lain, Flick merayakan kembalinya pemain asal Belanda, Frenkie de Jong, dengan mengatakan: "Kepulangannya sangat penting. Ia tampil bagus, dan Anda bisa melihatnya dalam latihan. Kebugaran fisiknya belum mencapai kapasitas penuh, dan itu hal yang wajar. Kami harus menanganinya secara bertahap. Kami ingin memiliki banyak talenta di setiap posisi, dan dengan kehadirannya kami memilikinya di dua posisi."

Dalam konteks lain, pemain asal Brasil, Raphinha, tampak menunjukkan tanda-tanda kesakitan saat ditarik keluar, namun Flick menjelaskan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan pergantian tersebut.

Ia menambahkan: "Raphinha terpengaruh oleh apa yang terjadi di Tenerife (meninggalnya penyerang Jesus de Miguel), sebagaimana kami semua terpengaruh. Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarganya, klub, dan para suporter atas tragedi ini. Saya rasa hal ini memengaruhi Raphinha secara pribadi."

Ia melanjutkan: "Semua orang mengira saya marah kepadanya sehingga saya memutuskan untuk menariknya keluar, padahal bukan begitu. Yang saya maksud dan saya rasakan adalah bahwa tidak selalu mudah untuk mengesampingkan segala sesuatu dan tetap berpegang pada rencana; kami ini manusia, dan hal-hal semacam itu memengaruhi kami."

Terkait penampilan pemain Brasil itu di atas lapangan, ia menyatakan bahwa ia "sedang melewati periode yang baik dari segi kualitas permainan".

Ia menutup dengan berkata: "Jika ia kembali dari jeda dalam kondisi kesehatan yang baik, itu akan luar biasa bagi kami dan juga baginya. Saya sangat senang untuknya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya, dan itu juga akan menjadi hal yang luar biasa bagi kami."