Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, yang menangani Barcelona, menyatakan kepuasannya atas penampilan yang ditunjukkan timnya dalam kemenangan besar atas Basel, seraya menegaskan bahwa tim telah menunjukkan perkembangan yang jelas dibandingkan dengan pertandingan segitiga yang mereka jalani melawan Udinese, namun ia pada saat yang sama menekankan bahwa masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum perjalanan tim dimulai di Liga Spanyol.

Flick, dalam pernyataan yang dikutip oleh media milik klub Barcelona, mengatakan bahwa laga melawan Basel merupakan ujian yang baik bagi tim, seraya menjelaskan bahwa fokus tim pelatih sudah benar-benar mulai beralih ke laga pembuka melawan Elche, seiring semakin dekatnya jadwal dimulainya kompetisi liga.

Pelatih asal Jerman itu menyebutkan bahwa membawa tim ke tingkat kesiapan tertinggi bukanlah tugas yang mudah, terutama dengan bergabungnya sejumlah pemain ke sesi latihan pada periode yang terlambat, seraya menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan Barcelona mencapai kekuatan penuhnya bahkan setelah jeda internasional mendatang.

Flick menjelaskan bahwa tim tidak menampilkan kecepatan yang ia inginkan selama laga melawan Basel, meski meraih kemenangan telak, dan ia berkata: "Ini adalah ujian yang baik bagi kami. Mereka tampil dengan baik, tetapi kami tidak bermain dengan kecepatan yang kami inginkan. Kami harus memperbaiki diri, dan kami memiliki kemampuan yang diperlukan."

Laga persahabatan melawan Basel menyaksikan penampilan perdana yang menyatukan sebagian besar unsur tim yang tersedia dalam satu pertandingan, dan Barcelona berhasil meraih kemenangan besar dengan lima gol tanpa balas, dalam sebuah ujian penting sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi musim baru, setelah sejumlah pemain anyar menampilkan performa yang mencolok.

Flick tidak menutup kemungkinan terjadinya pergerakan baru di bursa transfer selama beberapa hari ke depan, dengan mengisyaratkan bahwa skuad tim mungkin masih memerlukan beberapa tambahan, dan ia berkata: "Mungkin ada sesuatu yang kami lewatkan, kita akan lihat pekan ini," tanpa mengungkapkan posisi atau nama-nama yang dipertimbangkan klub untuk didatangkan.

Sebaliknya, pelatih tersebut menegaskan bahwa kerja keras di dalam sesi latihan tetap menjadi faktor terpenting baginya pada tahap saat ini, seraya meminta para pemainnya untuk mempertahankan standar yang ditampilkan tim sepanjang musim lalu, dan ia mengatakan bahwa fokus harus tertuju pada kerja keras dan perkembangan yang berkelanjutan.

Barcelona masih menyisakan satu ujian terakhir dalam periode persiapan, ketika mereka menghadapi Al Ahly pada hari Rabu di Piala Joan Gamper, sebelum tim menutup lembaran pertandingan-pertandingan persiapan dan mulai bersiap menghadapi laga pertama mereka di liga melawan Elche.

Flick menegaskan kegembiraannya untuk kembali bermain di hadapan pendukung Barcelona di Stadion Camp Nou, seraya menekankan pentingnya dukungan suporter bagi tim, dan meminta para pemainnya untuk terus bekerja demi mengembalikan level yang ditampilkan tim pada musim lalu.

Pelatih asal Jerman itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim pelatih akan memanfaatkan pertandingan terakhir dalam periode persiapan untuk menganalisis kondisi tim secara lebih mendalam, namun ia menekankan bahwa intensitas dan kualitas latihan akan menjadi faktor yang paling penting dalam mencapai kesiapan yang dibutuhkan sebelum peluit resmi tanda dimulainya kompetisi.