Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan sulitnya laga yang akan dihadapi melawan Galatasaray di Liga Champions, seraya menekankan pentingnya bersiap menghadapi atmosfer suporter yang luar biasa di Istanbul. Ia juga mengungkap kesiapan Gabriel Jesus, dengan catatan bahwa keputusan untuk memainkannya akan ditentukan setelah sesi latihan.

Flick berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "AS", pada konferensi pers menjelang laga melawan Galatasaray: "Kami harus bersiap menghadapi atmosfer di stadion, karena itu salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa, dan suara suporter di stadion sangat istimewa. Galatasaray sudah berkembang sangat jauh saat menghadapi tim-tim besar, dan kami harus bersatu."

Mengenai tekanan yang dihadapi Barcelona sebagai kandidat terkuat untuk menang, ia menjelaskan: "Saya selalu mengatakan bahwa saya senang dengan cara kami memulai musim ini, tetapi setiap pertandingan berbeda satu dengan lainnya. Laga besok akan sulit. Merupakan sebuah kehormatan bisa berada di sini, tetapi segala hal dalam sepak bola bisa berubah. Semua orang siap untuk pertandingan ini."

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Soal kritik yang dilontarkan Real Madrid terhadap perangkat pertandingan, ia berkata: "Saya berharap suatu hari kalian paham bahwa saya tidak pernah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tim lain. Kami akan menghadapi Galatasaray, jadi mari kita hormati Galatasaray."

Mengenai apakah ia lebih suka Vinicius Junior tampil dalam pertandingan atau tidak, Flick menjawab: "Tanyakan itu kepada saya dua pekan lagi."

Soal perasaan Barcelona sebagai kandidat juara Liga Champions, ia menjawab: "Merupakan kehormatan berada dalam posisi ini. Kami bekerja sangat keras, dan bagi saya, jalan menuju final masih sangat panjang. Kami harus menjalani semua pertandingan dengan mentalitas yang sama seperti saat kami memulai musim, tentu dengan tetap menjaga penguasaan bola."

Mengenai kesiapan Gabriel Jesus, pelatih Barcelona itu menjelaskan: "Dia sudah siap. Jika dia bermain, dan itu belum kami putuskan, kami akan mengambil keputusan setelah sesi latihan. Kami sangat senang dia ada bersama kami. Harus diakui bahwa ini sedikit mengejutkan, karena perilakunya luar biasa, dan dia pemain hebat."

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Soal keinginan para pemain Barcelona yang terus ingin meraih lebih banyak kesuksesan, Flick berkata: "Banyak dari para pemain ini adalah juara dunia, dan kami memastikan bahwa mereka masih haus untuk meraih lebih banyak lagi. Ini sulit, tetapi mereka memiliki keinginan itu. Kami harus bekerja untuk suporter dan keluarga kami. Tugas ini berat dan jalannya masih panjang."

Mengenai pemain-pemain Galatasaray yang mungkin memiliki kemampuan untuk bermain dengan seragam Barcelona, ia berkomentar: "Semua pemain Galatasaray menampilkan performa yang sangat baik di pertandingan terakhir. Jika kamu masih muda dan memiliki bakat serta mimpi, mengapa tidak bermimpi? Mungkin hal itu akan terjadi suatu hari nanti."

Soal rencana Barcelona menghadapi Galatasaray, Flick menutup pernyataannya: "Galatasaray bermain di pertandingan terakhir dengan cara yang kami perkirakan. Mereka punya penyerang-penyerang istimewa, dan kami harus menyesuaikan diri dengan gaya mereka. Kami harus selalu beradaptasi dengan lawan dan juga dengan apa yang kami butuhkan, dan itulah yang akan kami lakukan besok."







