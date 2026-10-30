Hansi Flick, pelatih Barcelona, tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan seorang bek tengah selama bursa transfer musim dingin mendatang.

Rangkaian kemenangan Barcelona musim ini terhenti setelah kalah dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Barcelona bersiap menghadapi Deportivo Alaves, Sabtu besok, pada pekan ke-11 La Liga Spanyol.

Surat kabar AS memuat pernyataan Flick dalam konferensi pers, saat ia berkata, "Apakah klub akan mendatangkan seorang bek tengah? Saya telah membicarakan hal ini saat bursa transfer dibuka, dan saya mengatakan bahwa kami selalu mencari yang terbaik untuk tim, serta cara untuk meningkatkannya."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Ia melanjutkan, "Kita lihat apa yang akan terjadi. Masih ada beberapa pekan sebelum bursa transfer musim dingin dibuka. Kami berbicara setiap hari mengenai banyak hal dengan Deco, Bojan, dan anggota staf teknis saya. Jika kami bisa melakukan sesuatu, mungkin kami akan melakukannya."

Terkait rapuhnya sistem pertahanan, ia berkomentar, "Pada akhirnya, bertahan bukanlah tanggung jawab lini belakang semata, tetapi penyerang juga ikut terlibat dalam proses bertahan. Semua orang bertanggung jawab atas hal itu."

Ia menegaskan, "Pertama-tama, kami tidak boleh kehilangan bola dengan mudah. Kami kehilangan beberapa bola saat menghadapi Real Madrid, dan itu bukan hal yang baik. Hal itu biasanya terjadi pada kami, dan kami harus bermain dengan lebih cerdas dan fokus."

Ia menambahkan, "Ketika kami bertahan di dalam kotak penalti, penting juga untuk mengawal lawan dengan baik, dan itu juga tidak kami lakukan. Kami harus memperbaiki aspek-aspek ini. Kami melatihnya, memperhitungkannya, dan membicarakannya dengan para pemain."

Terkait kekalahan Lamine Yamal dalam perebutan Ballon d'Or, ia berkomentar, "Harry Kane juga layak memenangkannya. Kalian tahu pendapat saya mengenai Lamine, saya yakin ia memiliki level yang membuatnya layak memenangkan penghargaan ini. Saya telah mengatakan hal itu kepadanya dan kepada tim."

Flick melanjutkan, "Begitu pula Pau Cubarsi yang layak memenangkan penghargaan Kopa, ia menampilkan musim yang luar biasa dan Piala Dunia yang mengagumkan."

Ia menegaskan, "Namun, apa yang saya lihat dan rasakan adalah bahwa saya sangat bangga dengan Yamal. Reaksinya baik, dan apa yang saya lihat dalam latihan adalah bahwa ia memiliki fokus yang tinggi. Begitulah cara para juara bersikap, dan saya sangat senang ia berjalan dengan pendekatan ini dan memiliki pola pikir ini."

Ia menutup, "Kami menerima hal itu. Dan saya senang bahwa babak ini telah berakhir, sehingga kami bisa fokus pada hal-hal yang sangat penting bagi kami."