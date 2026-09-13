Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan 4-2 atas Levante pada pekan kelima La Liga, namun ia melakukan evaluasi kritis baik pada level individu maupun kolektif.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Flick dalam konferensi pers, di mana ia mengatakan, "Bagian terbaik dari pertandingan ini adalah awalnya. Kami tahu ini bukan laga yang mudah. Tidak ada alasan."

Ia melanjutkan, "Gol pertama adalah kesalahan saya, karena saya ingin menunggu hingga jeda babak untuk melakukan pergantian, padahal seharusnya saya melakukannya lebih awal."

Ia menegaskan, "Kami harus berjuang dan bertahan dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Ada hal-hal yang harus kami perbaiki, dan kami akan membicarakannya. Namun, saya puas dengan hasil pertandingan. Mereka tampil bagus di babak kedua, tetapi saya senang."

Ia menambahkan, "Kami akan menganalisis pertandingan ini, seperti yang selalu kami lakukan. Kami ingin tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Di setiap pertandingan hal yang sama terjadi, jika Anda tidak menampilkan 100% dari kemampuan Anda, maka hal-hal seperti ini bisa terjadi. Tapi kami berhasil bertahan."

Mengenai eksekusi penalti oleh Yamal, ia berkomentar, "Saya tidak ada urusan dalam hal ini, siapa pun yang siap silakan mengeksekusinya. Terakhir kali adalah Raphinha. Semua pemain mampu dan siap mengeksekusi penalti."

Ia melanjutkan, "Adjemi? Ia memberikan yang terbaik untuk kami. Ia mencetak gol keempat, dan memastikan kemenangan. Apa yang ia tampilkan tidak mengejutkan saya. Ketika ia fokus, ia luar biasa. Saya mengenalnya sejak bertahun-tahun dan saya tahu apa yang bisa ia berikan. Ia pemain istimewa. Ia tidak bersantai, melainkan memikirkan umpan berikutnya."

Ia menegaskan, "Gordon memberi kami banyak hal, ia mengontrol bola dan menjaga penguasaan, tetapi ia ingin mencetak gol. Waktunya masih dini. Ia pasti akan melakukannya. Para pencetak gol ingin mencetak gol, tetapi saya senang dengan apa yang ia berikan kepada kami."

Tentang Espart, Flick mengatakan, "Ia tampil bagus. Ia baik dari sisi teknis maupun taktis. Ia bermain dengan level yang luar biasa."

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