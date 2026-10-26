Flick menentukan rencana penyelamatan Barcelona: "Membersihkan pikiran" lebih dulu

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, yang menukangi Barcelona, meyakini bahwa kelelahan fisik dan mental yang dialami para pemainnya belakangan ini, dan tampak jelas sepanjang dua laga melawan Paris Saint-Germain serta Real Madrid, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penampilan tim. Hal itu mendorongnya untuk fokus memulihkan kebugaran para pemain dan memberi mereka kesempatan untuk menarik napas sebelum kembali berlatih.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", kekhawatiran Flick mulai meningkat sejak perjalanan tim ke Sevilla 12 hari lalu, setelah kondisi cuaca di Catalonia memaksanya kembali ke hotel usai menghabiskan lebih dari satu jam di atas pesawat, sebelum Barcelona menempuh perjalanan melelahkan ke Paris, di tengah serangkaian cedera yang memicu kecemasan jajaran pelatih.

Kekhawatiran pelatih Jerman itu kembali muncul sepanjang El Clasico, setelah tim terlihat kehilangan sebagian vitalitas yang menjadi ciri khas awal musim mereka yang kuat tahun ini. Hal inilah yang kini mendorongnya untuk mencari solusi guna mengembalikan level yang ditunjukkan para pemain pada pekan-pekan pertama.

Kesempatan memulihkan keseimbangan

Barcelona memanfaatkan sepekan tanpa pertandingan, yang memberi Flick kesempatan untuk memberikan dua hari libur kepada para pemainnya, dengan harapan dapat memulihkan kebugaran fisik dan mental mereka sebelum kembali bekerja.

Pelatih Jerman itu ingin para pemainnya mematuhi instruksi nutrisi dan memperhatikan pemulihan, sembari sejenak menjauh dari tekanan sepak bola, demi menjernihkan pikiran mereka dan kembali dengan konsentrasi yang lebih baik.

Prosesi acara Ballon d'Or memaksakan pengecualian terbatas pada rencana ini, karena Lamine Yamal, Joan Garcia, dan Rodri diperkirakan akan bepergian untuk menghadiri acara tersebut, kendati Flick ingin memanfaatkan periode jeda untuk memberi tim kesempatan nyata beristirahat.

Barcelona dijadwalkan mulai bekerja lebih mendalam pada aspek-aspek taktis dan performa di dalam lapangan mulai Rabu, tetapi Flick pertama-tama bertaruh bahwa istirahat dan menjauh dari tekanan akan membantu para pemainnya memulihkan level mereka.

Talenta "La Masia"

Cedera tetap menjadi salah satu tantangan paling menonjol yang dihadapi jajaran pelatih, khususnya di lini belakang, di mana Flick menilai sejumlah kasus terjadi akibat benturan, dan tidak selalu disebabkan oleh kesalahan dalam persiapan fisik.

Pelatih itu sebelumnya telah menyinggung perlunya terus memercayai talenta-talenta akademi "La Masia" untuk menutupi absennya para pemain, dan hal itu tampak sepanjang El Clasico dengan tampilnya bek Alex Campos, bersama gelandang Oriol Guzman, yang mendapat kesempatan di tengah absennya Dani Olmo.

Pemanfaatan unsur-unsur akademi diperkirakan akan berlanjut pada periode mendatang, di tengah upaya Flick menangani krisis cedera, bersamaan dengan upaya memulihkan kesegaran fisik dan mental tim setelah kekalahan El Clasico melawan Real Madrid dengan skor 2-1.