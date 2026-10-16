Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berbicara mengenai kondisi Raphinha dan Frenkie de Jong menjelang laga kontra Real Betis yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, di LaLiga. Pelatih asal Jerman itu juga menyinggung cara mengelola menit bermain Lamine Yamal.

Dalam konferensi pers yang detailnya dilaporkan "AS", Flick menegaskan bahwa Raphinha sudah bisa dimainkan setelah kembali mengikuti latihan bersama tim. Namun, dia menekankan perlunya menangani kembalinya pemain itu dengan hati-hati dan tidak terburu-buru memberinya peran yang melebihi kemampuan fisiknya saat ini.

Menjawab pertanyaan soal kemungkinan winger asal Brasil itu tampil beberapa menit melawan Betis, pelatih Barcelona mengatakan: "Jika Anda bertanya kepadanya, dia akan menjawab bahwa dia siap bermain sebagai starter, tetapi saya harus menanganinya langkah demi langkah. Dia sudah berlatih dengan baik bersama tim, dan menit bermainnya harus dikelola dengan tepat."

Dia menambahkan: "Kabar baiknya, dia akan tersedia, begitu juga Frenkie de Jong."

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Raphinha mengalami cedera saat membela timnas Brasil, yang membuatnya absen pada laga melawan Getafe di LaLiga dan Galatasaray di Liga Champions, namun dia sudah kembali berlatih untuk persiapan menghadapi Betis.

Flick: De Jong pemain kelas atas

Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang peran yang bisa dijalankan gelandang asal Belanda tersebut dalam laga melawan Real Betis. Dia mengungkapkan kebahagiaannya atas kembalinya pemain itu, tetapi mengingatkan perlunya memantau perkembangan fisiknya setelah cedera.

Flick mengatakan: "Frenkie adalah pemain kelas atas, dan saya sangat senang dengan kembalinya dia. Kami harus memantau perkembangannya, karena dia baru pulih dari cedera, sama seperti Rodri. Dia akan siap mendapatkan beberapa menit besok."

Mengenai kemungkinan memainkan pemain Belanda itu di jantung pertahanan, Flick berkomentar: "Kami belum banyak mencobanya di posisi tersebut, dan sebatas pada latihan lima lawan lima. Dia berkomitmen dalam latihan dan ingin membuktikan sebagus apa dirinya."

Dia melanjutkan: "Kami punya banyak pilihan, dan tentu saja saya harus mengelolanya, dan itu bukan hal yang mudah. Situasinya bagus, dan setiap pemain yang tampil sebagai starter harus membuktikan alasan dia layak bermain, jadi tidak ada seorang pun yang boleh mundur atau merasa santai."

Pernyataan Flick mengindikasikan bahwa De Jong bisa kembali secara bertahap ke atmosfer pertandingan, dengan tetap memperhatikan kondisi fisiknya setelah periode absen.

Bagaimana Flick mengelola menit bermain Lamine Yamal?

Flick ditanya soal cara mengatur menit bermain Lamine Yamal. Dia menjelaskan bahwa hal itu tidak mudah, sambil menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara memanfaatkan kemampuan pemain muda tersebut dan menjaga kebugarannya.

Pelatih Barcelona itu mengatakan: "Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Kami harus mengelola menit bermainnya, tetapi yang terpenting adalah dia menikmati bermain sepak bola, dan itulah yang dia lakukan."

Barcelona bersiap menghadapi Real Betis dengan target melanjutkan rangkaian kemenangan di LaLiga, di tengah penantian terhadap kondisi para pemain yang baru pulih dari cedera, terutama Raphinha dan De Jong, serta peran yang dinantikan dari Lamine Yamal.