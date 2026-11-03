Hans Flick, pelatih Barcelona, menunjukkan kepuasannya atas penampilan defensif timnya dalam kemenangan atas Aston Villa dengan skor telak 3-0, pada Selasa malam, dalam ajang Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa seluruh pemain berkontribusi dalam menjaga gawang tetap bersih.

Barcelona meraih kemenangan mudah atas tim Inggris tersebut dalam pertandingan yang digelar di Stadion "Camp Nou" pada pekan keempat fase liga.

Flick mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Movistar" yang dikutip surat kabar "AS" asal Spanyol seusai pertandingan: "Ya, kemenangan ini penting. Kami menghadapi tim besar yang bertahan dengan baik. Kami senang dengan penampilan lini belakang kami, karena semua pemain memberikan segalanya demi mengakhiri pertandingan dengan nirbobol."

Flick menambahkan sambil berbicara tentang kerja defensif timnya: "Kami harus terus bekerja. Semua orang tampil luar biasa, kami sangat solid dan bertahan dengan sangat baik. Itu luar biasa."

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Ini merupakan pertandingan pertama Barcelona dengan nirbobol di Liga Champions Eropa sejak April 2025, ketika mereka mengalahkan Borussia Dortmund 4-0. Sejak saat itu, mereka kebobolan dalam 18 pertandingan beruntun, sebuah rangkaian negatif yang menjadi rekor.

Kondisi Rodri

Pelatih asal Jerman itu menyinggung kondisi Rodri, yang merasakan nyeri otot selama laga dan terpaksa ditarik keluar, dengan menjelaskan: "Ia merasakan sedikit gangguan pada otot, dan kami harus menunggu hingga besok untuk mengetahui lebih lanjut."

Dengan pernyataan ini, Flick memicu ketidakpastian seputar kondisi bintang lini tengah Spanyol tersebut jelang pertandingan melawan Atletico Madrid di Liga Spanyol, yang dinantikan pada Minggu mendatang.

Mengenai laga berikutnya menghadapi Atletico Madrid, Flick menunjukkan bahwa timnya memiliki 4 hari untuk memulihkan diri dan mempersiapkan pertandingan, dengan mengatakan: "Kami punya 4 hari untuk mengembalikan kesiapan kami dan menjalani laga tersebut."