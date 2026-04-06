Flick memperlihatkan tatapan tajam kepada para pemain Barcelona menjelang laga melawan Atlético

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, memberikan peringatan keras kepada para pemain Barcelona menjelang laga melawan Atlético Madrid pada Rabu mendatang, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Ini merupakan pertandingan kelima antara Barcelona dan Atlético Madrid musim ini, setelah kedua tim bertemu dua kali di Liga Spanyol dan dua kali lagi di semifinal Copa del Rey.

Menurut surat kabar "AS" Spanyol, pertandingan-pertandingan seru antara kedua tim sepanjang musim ini telah menyebabkan menumpuknya "utang" antara para pemain Barcelona dan Atletico akibat banyaknya pertemuan.

Flick khawatir bahwa dendam ini akan membuat para pemain Barcelona melampaui batas, terutama karena persaingan antara kedua tim akan memperebutkan tiket ke babak empat besar turnamen piala Eropa paling bergengsi.

Surat kabar Spanyol tersebut mengungkapkan bahwa Flick telah mengeluarkan instruksi tegas kepada para pemainnya untuk menghindari pertengkaran dengan para pemain Atletico Madrid dalam dua pertandingan mendatang.

Flick meminta para pemainnya untuk menghindari terjebak dalam perkelahian yang dapat berujung pada kartu kuning, seperti yang diterima Fermin Lopez pada Sabtu lalu akibat bentrokannya dengan Koke dan Giuliano Simeone setelah melakukan pelanggaran terhadap rekan setimnya, Dani Olmo.

Reaksi Flick langsung terlihat dalam pertandingan tersebut dengan mengganti Fermin pada babak istirahat untuk menghentikan kebiasaannya memprovokasi para pemain Atletico.

Flick berusaha menghindari terulangnya situasi ini, terutama karena Fermin terancam skorsing pada leg kedua Liga Champions jika ia mendapat kartu kuning baru.

Perlu diingat bahwa pertandingan Sabtu lalu di Stadion "Riazair Metropolitano" juga menyaksikan perselisihan antara Ferran Torres, pemain Barcelona, dan Diego Simeone, pelatih Atletico, di pinggir lapangan, hal-hal yang ingin dihindari Flick dengan segala cara selama babak gugur.



