Flick membuka pintu bagi Mourinho: 3 kunci yang membuat Real Madrid memenangi El Clasico

Pada malam yang menjungkirbalikkan segala prediksi, Real Madrid menyerbu markas rival tradisionalnya, Camp Nou, dan meraih kemenangan berharga sekaligus layak dengan skor 2-1, berkat dwigol bintang Prancisnya Kylian Mbappe, untuk memenangi El Clasico pertama musim ini dan kembali dengan kuat ke garda depan persaingan gelar La Liga Spanyol.

Kemenangan ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan rangkuman dari tiga kunci penentu yang diungkap oleh tim analisis program terkenal "El Larguero" di radio Spanyol "Cadena SER", yaitu: "solidaritas, keseimbangan, dan keberanian".

Kemenangan ini mengejutkan para pendukung Barcelona yang sebelum pertandingan sudah berpesta dan menganggap tim mereka sebagai favorit utama. Analis Antonio Romero berkomentar: "Para pendukung Barcelona berpesta sebelum pertandingan, tetapi mengalahkan Real Madrid di bulan Oktober membutuhkan usaha yang besar."

Ia menambahkan: "Di samping kualitas, kerja sama tim, dan sentuhan akhir yang menentukan, Real Madrid menyuguhkan sepak bola yang indah, bahkan mengungguli Barcelona di beberapa momen. Real Madrid menang berkat soliditasnya dan dengan memainkan pemain-pemain yang berbakat secara teknis di lini tengah."

Kolektivitas, senjata mematikan Madrid

Analis Jesus Gallego sependapat dengan Romero, menyoroti semangat kolektif yang lama dirindukan Real Madrid, dan berkata: "Real Madrid memenangi pertandingan karena mereka menunjukkan keseimbangan dan solidaritas, hal yang selama ini tidak dimiliki tim. Semua pemain bertahan, dan itu terlihat jelas. Diomande hari ini bertahan lebih banyak daripada yang dilakukan Vinicius sepanjang liga."

Di sisi lain, Julio Pulido menilai bahwa menyederhanakan kemenangan ini hanya pada kerja sama tim merupakan ketidakadilan terhadap penampilan teknis tim, seraya menambahkan: "Rahasia kemenangan terletak pada penyajian sepak bola yang luar biasa dan mencegah Barcelona tampil baik. Dengan kehadiran Bernardo dan Guler di lapangan, penampilan mereka meningkat."

Ia melanjutkan: "Tim ini lebih solid dan seimbang saat Vinicius tidak ada. Mourinho harus memanfaatkan pertandingan ini, karena inilah jalan terbaik untuk masa depan."

El Clasico milik Mourinho, unggul dengan keberanian

Para analis sepakat bahwa pertandingan ini benar-benar merupakan pertandingan milik pelatih Portugal Jose Mourinho, yang secara taktis sepenuhnya mengungguli pelatih Jerman Hansi Flick.

Romero berkata: "Mourinho mengungguli Flick dan mengejutkan kami semua. Ia benar-benar mengunggulinya," sementara analis Anton Meana menambahkan: "Hari ini ia menang di Camp Nou dengan menanamkan benih keraguan di benak para pemain Barcelona. Kesimpulannya, ini adalah pertandingan El Clasico milik Mourinho. Ia memenanginya berkat pergantian pemain, susunan pemain, dan keberaniannya."

Flick kalah dalam pertempuran mengelola hasil

Sebaliknya, para analis program melontarkan kritik tajam kepada pelatih Barcelona Hansi Flick, menilai bahwa ia gagal mengelola skenario pertandingan setelah kedudukan imbang, dan dengan tangannya sendiri membuka pintu bagi kebangkitan Real Madrid dalam persaingan.

Analis Jordi Marti berkata: "Hampir semua orang menganggap Barcelona sebagai favorit utama, tetapi mereka kekurangan karakter. Pedri, Rodri, dan Fermin kehilangan bola terlalu sering karena Real Madrid mengerahkan usaha besar dan membuat pertandingan menjadi sulit bagi mereka. Kamu harus tahu cara bersaing sepanjang sembilan puluh menit."

Luis Flaquer sependapat dengannya, mengatakan: "Tampaknya mengelola berbagai skenario pertandingan dengan lebih baik bukanlah bagian dari rencana Flick. Ini yang terjadi sejak tiga tahun lalu. Mereka tidak hanya membiarkan Real Madrid tertinggal enam poin, tetapi sekarang membuka pintu bagi mereka untuk kembali bersaing memperebutkan gelar."

Analis Talavera menambahkan: "Barcelona bukanlah Barcelona yang kita kenal karena Real Madrid tidak membiarkan mereka menjadi demikian. Ketika kamu melihat bahwa kamu tidak bisa memenangi pertandingan, maka jangan kalah. Flick tidak belajar dari kesalahannya; ia kalah dalam pertandingan karena tidak tahu cara mempertahankan hasil imbang."

Marcos Lopez menutup analisis dengan menegaskan: "Flick tidak tahu cara mengelola hasil, dan ini bukti ketidakmatangannya. Baik Raphinha maupun Lamine Yamal tidak mampu memikul tanggung jawab."







