Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Athletic Bilbao, hari Kamis ini, di Stadion Camp Nou, dalam ajang Liga Spanyol.

Rodri Hernandez dipanggil untuk pertama kalinya, dan diperkirakan akan menjalani pertandingan pertamanya bersama Barcelona, sementara Alejandro Balde kembali setelah dicoret dari daftar pemain pada laga melawan Elche, dan Xavi Espart akan mengenakan kaus bernomor 12 setelah dipastikan bergabung dengan tim utama.

Adapun absennya yang mencolok adalah Gavi, yang mengalami cedera parah di lutut kanannya selama pertandingan pembuka liga, dan ia akan diistirahatkan.

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Pemain asal Andalusia itu menyusul Frenkie de Jong dan Roony Bardghji dalam daftar pemain cedera.

Untuk melengkapi daftar, Flick terus memanggil para pemain muda Eder Aller, Bryan Farinas, dan Hamza Abdelkarim.

Daftar pemain Barcelona adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Juan Garcia, Szczesny, Eder Aller.

Lini pertahanan: Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia.

Lini tengah: Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Bryan Farinas.

Lini serang: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Gordon, Hamza Abdelkarim.

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