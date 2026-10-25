Flick melepaskan kecaman setelah kejutan El Clasico: "Apakah kalian hanya menonton pertandingan?!"

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, tidak menyembunyikan kekecewaannya usai kekalahan Barcelona dalam El Clasico melawan Real Madrid, namun ia menyampaikan pesan mencolok mengenai tekanan laga dan padatnya perjalanan, dengan menilai bahwa kelelahan fisik berdampak pada penampilan timnya, meski ia menolak menjadikan hal itu sebagai alasan kekalahan.

Barcelona kalah di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya dari Real Madrid dengan skor dua gol berbanding satu, dalam persaingan pekan ke-10 Liga Spanyol.

Flick berkata dengan nada marah: "Apakah kalian hanya menonton pertandingan saja? Kami bermain di sana-sini, dan terkadang jeda antar pertandingan hanya dua hari saja."

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Pelatih asal Jerman itu merujuk pada sulitnya jadwal timnya, dengan menjelaskan bahwa rombongan Barcelona tetap berada di dalam pesawat selama tiga jam dalam salah satu perjalanan menuju Sevilla, sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel dan menghabiskan malam di sana, lalu langsung bertolak ke Paris pada hari Senin.

Ia menambahkan bahwa berbicara tentang tekanan jadwal setelah kekalahan mungkin terkesan seperti upaya mencari-cari alasan, dengan menegaskan bahwa ia tidak ingin membenarkan hasil tersebut, melainkan lebih memilih membahas kondisi-kondisi ini ketika timnya meraih kemenangan, agar ucapannya tidak dipahami sebagai bentuk lari dari tanggung jawab.

Flick menekankan bahwa masalah paling jelas yang ia amati selama El Clasico adalah hilangnya kesegaran dan vitalitas dari para pemainnya, dengan menyebutkan bahwa memulihkan kebugaran fisik akan menjadi prioritas dalam periode mendatang, terutama dengan tersisanya tiga pertandingan sebelum jeda internasional.

Pelatih Barcelona itu mengungkap rencananya untuk menangani kelelahan, dengan menjelaskan bahwa para pemain internasional akan mendapatkan dua hari istirahat, sementara pemain lainnya akan menjalani latihan harian sesuai program yang telah ditentukan, dengan tim mendapatkan satu hari istirahat pada hari Selasa, sebelum memulai persiapan untuk duel berikutnya.

Flick menegaskan bahwa pemulihan kebugaran tidak hanya bergantung pada tim pelatih saja, melainkan menuntut komitmen para pemain terhadap pemulihan, rehabilitasi, nutrisi yang baik, dan tidur yang cukup, seraya mengatakan bahwa semua orang dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat di luar lapangan agar tim mampu bersaing dan meraih kemenangan.

Mengenai jalannya El Clasico, pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa Barcelona tidak bisa mengabaikan kekalahan tersebut, dengan mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil itu, namun ia menilai bahwa penampilan timnya membaik setelah turun minum, terutama setelah menyamakan kedudukan 1-1, ketika para pemainnya mampu menguasai jalannya permainan, tetapi mereka kurang beruntung di beberapa momen.

Flick menutup pembicaraannya dengan memuji penampilan Real Madrid, dengan menjelaskan bahwa tim Kerajaan itu bertahan secara efektif dan tidak memberikan ruang yang dibutuhkan Barcelona untuk menciptakan bahaya, sehingga keluar sebagai pemenang dari duel yang kembali mengungkap pentingnya kebugaran fisik dan pemanfaatan peluang dalam laga-laga besar.