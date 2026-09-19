Barcelona bertandang ke markas Sevilla, Sabtu hari ini, dalam laga sengit yang digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Spanyol.

Barcelona memasuki laga ini dengan moral tinggi, setelah meraih nilai sempurna dalam enam pekan pertama dengan mengumpulkan 18 poin, dalam awal musim yang luar biasa di mana tim tampil impresif dengan performa menyerang yang menawan.

Pelatih asal Jerman, Hans-Dieter Flick, direktur teknik Barcelona, diperkirakan akan mengandalkan kiper asal Polandia, Wojciech Szczesny, yang berusia 36 tahun, untuk menjaga gawang tim menghadapi Sevilla, mengingat cedera lutut kanan yang dialami Joan Garcia.

Meski Flick tidak mengonfirmasi secara resmi keikutsertaan Szczesny dalam pernyataannya kemarin, ucapannya seusai laga melawan Racing Santander pada hari Rabu memperjelas kecenderungannya untuk mengandalkan kiper asal Polandia itu dalam laga malam ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Flick cenderung akan melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain utama, hal yang ditegaskan sang pelatih dalam konferensi pers ketika ia menyebutkan bahwa Cubarsi akan menjadi salah satu pemain yang memulai laga.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Diperkirakan juga bahwa Marc Casado, Fermin Lopez, dan Anthony Gordon, yang mendapatkan istirahat pada pekan lalu, akan mendapat kesempatan tampil sebagai pemain utama menghadapi Sevilla.

Sebaliknya, Joao Cancelo, Dani Olmo, dan Karim Adeyemi mungkin akan duduk di bangku cadangan, bersama penyerang asal Mesir, Hamza Abdelkarim.

Tampaknya Eric Garcia, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, dan Raphinha termasuk dalam pilihan utama Flick, sementara identitas rekan Cubarsi di jantung pertahanan masih menjadi tanda tanya, dengan persaingan antara Gerard Martin dan Christensen untuk posisi tersebut.

Berdasarkan data terkini, Barcelona kemungkinan akan memulai laga dengan susunan yang terdiri dari: "Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Casado; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon; dan Raphinha".

Di sisi lain, Sevilla kehilangan jasa penyerang asal Belgia, Lucas Stassin, karena cedera otot, serta masih absennya Ruben Vargas akibat cedera. Sebaliknya, bek asal Senegal, Arouna Sangante, telah pulih dari keseleo pergelangan kaki, sementara bek tengah Kike Salas akan tersedia untuk tampil, meski mengalami cedera pada kaki kanannya selama laga melawan Riazor dan tidak mengikuti latihan pada hari Kamis.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"