Flick lakukan perombakan besar-besaran pada susunan pemain Barcelona kontra Feyenoord: bagaimana nasib Hamza?

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk laga melawan klub Belanda Feyenoord pada Rabu malam ini di pekan pembuka fase liga Liga Champions Eropa.

Flick melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain yang menjalani laga melawan Valencia di Liga Spanyol, Sabtu lalu.

Joao Cancelo bermain sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, menggantikan pemain muda Xavi Espart, sementara Jules Kounde tampil menggantikan Eric Garcia yang terkena hukuman larangan bermain.

Flick memasang Andreas Christensen di jantung pertahanan menggantikan Gerard Martin, dan di lini tengah Dani Olmo masuk menggantikan Fermin Lopez, sementara Karim Adeyemi bermain menggantikan Anthony Gordon di lini serang.

Meski dengan perubahan-perubahan ini, pelatih asal Jerman itu lebih memilih menempatkan pemain muda Mesir Hamza Abdelkarim di bangku cadangan pada awal laga, dengan catatan bahwa sang pemain masih menanti penampilan resmi perdananya sebagai starter.

Di lini tengah, Flick mengandalkan trio yang membawa timnas Spanyol meraih Piala Dunia 2026, yakni Pedri, Rodri, dan Olmo, sementara ia tetap mengandalkan Raphinha di posisi ujung tombak.

Susunan lengkap pemain Barcelona:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo.

Lini tengah: Pedri, Rodri, Dani Olmo.

Lini serang: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.