Pelatih Barcelona, Hans Flick, menegaskan bahwa Raphinha akan menjadi kapten tim dalam laga menghadapi Al Ahly Mesir, Rabu besok, dalam ajang Piala Joan Gamper, bersama Pedri dan Eric Garcia, hingga dilakukan pemungutan suara final untuk menentukan para kapten tim setelah skuad pemain lengkap.

Flick menjelaskan, pada Selasa hari ini, bahwa ia mengambil keputusan pribadi terkait para kapten tim secara sementara, sambil menunggu pemungutan suara final yang akan dilaksanakan setelah skuad Barcelona lengkap.

Ia menyebutkan bahwa Frenkie de Jong juga merupakan salah satu kapten tim, tetapi saat ini absen karena cedera, seraya menekankan kuatnya hubungannya dengan pemain asal Belanda tersebut, sekaligus menolak membuka ruang bagi spekulasi soal masa depannya.

Flick berkata, dalam pernyataan kepada "Barca TV": "Saya rasa masa persiapan saat ini tidak seperti masa persiapan biasanya. Delapan pemain bergabung ke latihan seminggu lalu. Kami harus beradaptasi dan mengatur berbagai hal. Dari apa yang saya lihat selama beberapa hari terakhir, kualitasnya meningkat sangat banyak. Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat dalam latihan. Kami memiliki tim yang hebat dan siap bersaing untuk segalanya."

Flick menambahkan: "Bagi saya juga, ini adalah laga yang istimewa karena merupakan yang pertama di musim ini di stadion kami, Stadion Spotify Camp Nou, dengan kehadiran para suporter. Musim lalu, kami memenangkan semua laga di kandang kami sendiri, dan itu sangat penting untuk meraih gelar Liga Spanyol. Dukungan suporter Barcelona luar biasa. Kami membutuhkan gairah, energi, dan dukungan mereka."

Ia melanjutkan: "Raphinha yang akan menyampaikan pidato. De Jong adalah kapten ketiga, karena Marc dan Araujo tidak ada. Namun Frenkie saat ini tidak tersedia, dan saya telah memutuskan secara sementara siapa saja para kaptennya hingga kami melakukan pemungutan suara, karena skuad tim belum lengkap. Saya rasa akan ada pemain lain yang bergabung, dan mungkin ada satu pemain yang pergi. Karena itu, kami tidak akan melakukan pemungutan suara sebelum skuad tim lengkap. Dan sampai hal itu terjadi, Raphinha akan menjadi kapten bersama Eric dan Pedri. Demikian pula De Jong, tetapi ia cedera."

Flick menutup: "Ini adalah keputusan yang saya ambil, dan hubungan saya dengan De Jong sangat baik. Ia pemain yang sangat profesional, dan hubungan kami luar biasa. Saya sering berbicara dengannya tentang laga berikutnya dan hal-hal lain yang terjadi di sekitar tim. Ia pemain penting, memiliki kualitas, dan memberikan banyak hal."