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Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan rasa hormatnya kepada klub Azerbaijan, Sabah, dan menilai tim tersebut memiliki filosofi sepak bola yang baik sehingga mampu bersaing di LaLiga. Ia juga berbicara soal peluang Pau Cubarsi tampil serta mengkritik cara wasit memperlakukan timnya dalam beberapa laga terakhir.

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Flick membahas persiapan Barcelona menghadapi laga tersebut. Ia menekankan pentingnya masuk ke pertandingan dengan konsentrasi dan semangat tinggi, terlebih karena tim asal Azerbaijan itu berani membangun serangan dari belakang serta tidak takut menguasai bola dan mencoba menciptakan peluang.

Pertandingan Barcelona kontra Sabah akan digelar besok malam, Rabu, di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions. Tim Catalan berupaya melanjutkan tren positif dan semakin dekat untuk memastikan tiket langsung ke babak 16 besar.

Barcelona saat ini menempati peringkat kelima klasemen fase liga dengan koleksi 9 poin dari 3 kemenangan dan 1 kekalahan, sementara Sabah berada di posisi ke-31 dengan 3 poin, hasil dari satu kemenangan dan 3 kekalahan.

Dalam konferensi persnya, Flick berbicara tentang kemiripan filosofi bermain kedua tim: "Kami sudah membahasnya bersama para analis. Kami yakin Sabah mampu bersaing di LaLiga karena mereka memiliki filosofi yang sangat bagus. Besok, penting bagi kami untuk menjalani pertandingan dengan semangat tinggi dan konsentrasi yang dibutuhkan."

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Ia menambahkan, seperti dikutip harian "Mundo Deportivo": "Mereka adalah tim yang suka bermain dan berani membangun serangan dari belakang. Yang penting, kami harus memiliki semangat tinggi. Ini Liga Champions, dan kami harus bermain seperti yang selalu kami lakukan."

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Ditanya apakah para pemain Barcelona membutuhkan motivasi jelang laga, ia menjawab: "Saya rasa para pemain tidak membutuhkan motivasi apa pun. Ini Liga Champions dan mereka sangat mencintainya. Sabah tampil untuk pertama kalinya di kompetisi ini dan pasti akan sangat bersemangat. Kami menginginkan mentalitas yang sama dari para pemain kami."

Pelatih Barcelona itu juga menyinggung sejumlah insiden perwasitan belakangan ini dan mengungkapkan ketidakpuasannya atas cara timnya diperlakukan. "Saya tidak yakin apakah ini cara terbaik untuk mengungkapkannya, tetapi lihatlah, belakangan ini ada emosi yang bercampur aduk di bangku cadangan, di luar tribun, dan di lapangan. Itu terlihat jelas," ujarnya.

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Ia menambahkan: "Bagi kami, ada keputusan yang seharusnya diambil secara berbeda, dan kami sudah menjelaskannya, terutama kepada ofisial keempat (di laga terakhir melawan Villarreal). Namun, menurut kami, ia tidak bersikap dengan baik, dan saya berharap Komite Wasit menyadari hal itu."

Ia melanjutkan: "Kami sudah berusaha memahami, jadi kami berharap mereka juga memahami posisi kami, terutama agar kita bisa berkomunikasi secara setara. Tidak menyenangkan ketika mereka berbicara kepada kami dengan nada merendahkan. Kami bisa tampil lebih baik, tetapi kami juga harus meminta mereka melakukan hal yang sama."

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Soal kemungkinan terulangnya kejadian yang menimpa Fermin Lopez, yang memprotes keputusan wasit hingga diusir saat masih duduk di bangku cadangan , Flick berseloroh: "Kami akan mendudukkan Fermin di barisan paling belakang bangku cadangan agar hal itu tidak terulang, tetapi ia bisa bermain besok."

Mengenai kondisi Pau Cubarsi dan peluangnya tampil dalam laga tersebut, Flick mengatakan: "Ia sekarang sudah tersedia. Cederanya tidak serius atau fatal, tetapi kami mungkin ingin memberinya lebih banyak waktu untuk pulih. Ia juga mungkin bermain besok. Kita lihat saja keputusan apa yang akan kami ambil."

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Terkait keputusan tidak membawa Lamine Yamal ke Azerbaijan, ia menjelaskan: "Kami sudah pernah bermain tanpa dia di kesempatan lain. Kemarin kami memutuskan bahwa ia harus tetap di rumah. Kami berharap ia pulih dengan baik dan kembali bersama kami secepat mungkin."

Pelatih Barcelona itu juga memuji kemampuan Frenkie de Jong dan menegaskan kekagumannya atas fleksibilitas gelandang asal Belanda tersebut serta kesediaannya menjalankan peran yang dibutuhkan tim. "Hal yang paling saya kagumi darinya adalah kesediaannya bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan tim, dan yang paling saya sukai adalah keinginannya untuk membantu tim di mana pun diperlukan," katanya.

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Ia menambahkan: "Frenkie adalah salah satu gelandang terbaik di dunia, dan kami juga membutuhkannya di posisi ini. Kita lihat di mana ia akan bermain besok, tetapi saya senang dengan penampilannya yang luar biasa."

Flick menutup pernyataannya dengan membahas kemungkinan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang jarang menjadi starter, mengingat padatnya jadwal pertandingan dalam periode mendatang. "Saya belum memutuskan. Kami mungkin melakukan beberapa perubahan. Kami punya banyak pertandingan hingga akhir tahun, dan penting bagi semua pemain untuk mendapatkan menit bermain. Kami akan berusaha mengelolanya dengan cara terbaik," pungkasnya.