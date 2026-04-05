Hans Flick, pelatih Barcelona, menegaskan pentingnya kemenangan yang diraih timnya atas Atlético Madrid, sekaligus meredam kekhawatiran terkait cedera yang dialami para pemain Barça dalam pertandingan tersebut.

Flick mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca": "Kami menguasai jalannya pertandingan, dan meraih tiga poin yang sangat penting."

Dia menambahkan: "Kartu merah untuk Gerard Martin? Aksi itu tidak layak mendapat kartu merah. Menurut saya, Gerard menyentuh bola dan tidak ada pelanggaran sama sekali."

Mengenai cedera yang dialami Marko Bernal dan Ronald Araujo, pelatih asal Jerman itu berkomentar: "Kita harus menunggu hingga besok, namun cedera tersebut tampaknya tidak terlalu serius."

Dia melanjutkan: "Kami bermain melawan tim yang kekurangan pemain, dan mereka bertahan dengan baik, tapi saya melihat kami menguasai pertandingan dan berusaha dengan segala cara untuk mencetak gol kedua. Kami meraih tiga poin, dan tidak mudah bermain di sini dalam suasana dan emosi yang begitu memanas, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini."

Dia melanjutkan: "Persaingan di La Liga? Kami sama sekali tidak memandang tim lain; pada akhirnya, kami harus fokus pada diri sendiri dan melakukan tugas kami. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki, Araujo mengalami masalah fisik begitu pula Bernal, dan kami berharap ini tidak serius."

Dia menambahkan: "Pembicaraan perpanjangan kontrak Lewandowski masih terlalu dini saat ini, masih ada 8 pertandingan La Liga yang harus kami jalani, dan kami harus siap serta fokus sepenuhnya pada pertandingan-pertandingan tersebut."

Dia melanjutkan: "Real Madrid tersandung?.. Seperti yang Anda tahu, saya tidak peduli dengan tim lain, fokus saya hanya pada tim kami. Laga pertama setelah jeda internasional selalu sulit, dan pada hari Selasa kami akan menghadapi laga rumit lainnya melawan Atletico, kami senang tapi tidak merayakannya secara berlebihan."

Mengenai masa depan Marcus Rashford, Flick berkomentar: "Kita harus fokus terlebih dahulu pada musim ini, lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Dia adalah pemain yang sudah membuktikan kualitasnya."



