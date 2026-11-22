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Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan-keputusan wasit dalam laga melawan Villarreal yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tim Catalan, setelah mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol tanpa balas dan meraih kemenangan dramatis di Camp Nou.

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Flick, dalam komentarnya seusai pertandingan, menyoroti insiden kartu merah Fermín López serta pelanggaran-pelanggaran yang dialami Lamine Yamal. Ia juga menggarisbawahi peran Eric García dan João Cancelo dalam mengubah jalannya pertandingan di babak kedua.

Wasit mengusir Fermín López pada menit-menit akhir babak kedua, tetapi momen tersebut tidak ditayangkan di televisi.

Fermín López mencetak gol kedua Barcelona dalam laga hari ini melawan Villarreal, sebelum ditarik keluar pada menit ke-68 dan digantikan oleh Dani Olmo.

Fermín López diusir karena memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti untuk Barcelona menyusul sebuah tekel terhadap Anthony Gordon.

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Flick sempat beradu argumen dengan wasit Alejandro José Hernández Hernández setelah sang pengadil mengacungkan kartu merah kepada Fermín López, sebelum pelatih asal Jerman itu menerima kartu kuning karena protesnya dan permintaannya akan penjelasan atas keputusan tersebut.

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Insiden itu terjadi dalam beberapa menit setelah sang gelandang diusir, saat Flick mengikuti pertandingan dari area teknik.

Pelatih Barcelona itu mengungkapkan kekesalannya atas cara wasit memperlakukannya, seraya menegaskan bahwa perselisihannya dengan sang pengadil bukan baru terjadi di laga ini. "Hal yang sama selalu terjadi dengan wasit ini," ujarnya.

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Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu persis apa yang terjadi antara Fermín dan wasit karena tidak mendengar apa yang diucapkan sang gelandang. Ia menegaskan bahwa wasit hanya memandang ke arah bangku cadangan Barcelona, dan ketika ia mendekat untuk menanyakan pelanggaran yang membuat pemainnya diusir, wasit juga mengacungkan kartu kuning kepadanya.

Protes Flick tidak hanya terbatas pada insiden kartu merah Fermín, tetapi juga meluas ke keputusan-keputusan terkait Lamine Yamal. Pelatih asal Jerman itu menilai winger Barcelona tersebut mengalami sejumlah pelanggaran jelas yang tidak diberikan oleh wasit, yang justru membiarkan permainan terus berjalan.

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Meski demikian, ia meminta para pemainnya untuk menerima keputusan wasit dan tidak terpaku pada hal itu, serta fokus memperbaiki performa di lapangan. Menurutnya, penampilan tim di babak kedua adalah contoh yang harus dijadikan pegangan.

Saat menganalisis penyebab ketertinggalan dua gol, Flick menilai dua gol Tajon Buchanan dan Oluwaseyi berawal dari kesalahan yang dilakukan Barcelona dalam tujuh menit pertama laga. Namun, ia tidak menganggap skor tersebut sepenuhnya mencerminkan level timnya, karena para pemain dinilainya memiliki peluang untuk memperkecil jarak sebelum babak pertama usai. Yang paling menonjol adalah penalti yang didapat Lamine Yamal, tetapi ia gagal mengeksekusinya. Hal itu membuat misi tim untuk kembali ke dalam pertandingan semakin sulit, sebelum performa mereka membaik secara nyata selepas jeda.

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Flick menjelaskan bahwa perubahan sesungguhnya dalam permainan Barcelona terjadi di babak kedua, saat tim tampil lebih terorganisasi dan mampu menerapkan gaya bermainnya dengan lebih baik. "Di babak kedua kami bermain jauh lebih baik, dengan struktur yang lebih rapi," katanya.

Ia juga meyakini timnya layak menang, seraya menyebut bahwa peningkatan tidak hanya terjadi di lini serang, tetapi juga dalam organisasi dan pergerakan kolektif. Hal itulah yang membantu Barcelona merebut kembali inisiatif dan mengubah ketertinggalan menjadi keunggulan.

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Pelatih Barcelona itu menyoroti Eric García dan João Cancelo, yang menurutnya sama-sama tampil luar biasa di babak kedua setelah berhasil menghidupkan serangan di kedua sisi lapangan.

Ia menjelaskan bahwa tugas kedua bek sayap tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban bertahan, tetapi juga terlibat aktif dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Hal itu terlihat pada menit ke-57, ketika upaya Cancelo membentur tiang gawang, sebelum ia bekerja sama dengan Pedri dalam sebuah serangan yang berujung sepak pojok. Sepak pojok yang dieksekusi Gerard Martín itu kemudian menghasilkan gol yang memperkecil ketertinggalan.

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Ia menambahkan bahwa Eric García menciptakan peluang lain dari sisi kanan 10 menit kemudian, yang memantul dari Pau Navarro dan masuk ke gawang Villarreal sendiri, sehingga kebangkitan Barcelona dalam pertandingan pun lengkap.