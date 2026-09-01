Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kegembiraan besarnya atas kemenangan telak yang diraih timnya atas Rayo Vallecano dengan skor 5-2, dalam laga yang berlangsung pada hari Senin di Stadion Spotify Camp Nou dalam pekan ketiga, seraya menegaskan bahwa kemenangan ini memastikan tim tetap berada di puncak klasemen.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Flick berbicara tentang babak pertama, ia mengatakan: "Pada babak pertama kami bermain dengan luar biasa, dan kami memiliki reaksi yang baik setelah kebobolan gol, sesuatu yang memang bisa saja terjadi."

Terkait penguasaan jalannya pertandingan, pelatih Barcelona itu menjelaskan: "Di stadion kami, kami harus mengendalikan pertandingan dengan lebih baik dan menguasai bola lebih banyak. Itu adalah mentalitas kami dan mentalitas sebagian pemain untuk maju dan menyerang, tetapi kadang-kadang perlu untuk memperlambat tempo permainan."

Mengenai peran Rodri, Flick berkata: "Ia hadir di sini untuk mengendalikan pertandingan pada momen-momen tertentu, dan ia harus berkembang karena ia baru bergabung bersama kami beberapa hari yang lalu. Kami harus menerapkan kendali yang lebih besar karena lawan sangat kuat dan memiliki banyak pemain yang pandai memanfaatkan ruang, serta mereka istimewa dalam bola-bola mati."

Mengenai bergabungnya Gabriel Jesus, pelatih Jerman itu memuji sang pemain dengan berkata: "Gabriel adalah penyerang kelas atas, dan ia bisa memberikan banyak hal untuk kami. Ia baru pulih dari cedera, dan saya rasa ia dalam kondisi baik. Saya berbicara dengannya siang tadi dan ia terkejut. Saya menyukai gayanya dan cara bermainnya, ia cocok dengan cara bermain kami, dan ini adalah kesepakatan yang hebat serta kerja yang luar biasa dari Deco."

Perihal gol-gol tersebut, Flick menegaskan: "Yang terpenting adalah meraih tiga poin, kami memulai musim dengan baik. Kami bermain sangat baik di babak pertama melawan Rayo Vallecano, dan kami bereaksi dengan baik setelah gol pertama. Kami harus berkembang di beberapa fase, karena gaya kami menuntut untuk merebut kembali bola, dan pemulihan menjadi lebih mudah ketika bola ada dalam penguasaan kami."

Mengenai bursa transfer, pelatih Blaugrana itu berkomentar: "Saya tidak tahu apakah akan ada pergerakan lain atau tidak. Saya rasa tidak, tetapi kita lihat saja apa yang akan terjadi, dan saya menepis kemungkinan adanya sesuatu yang baru."

Mengenai penampilan Raphinha, Flick menegaskan: "Tentu saja saya mengharapkan penampilan seperti ini darinya, ia adalah pemain kelas dunia, dan saya selalu menginginkannya di tim saya, serta mengenakan ban kapten adalah hal yang baik baginya. Hari ini banyak hal terjadi yang membuat saya senang, beberapa pemain baru datang belakangan ini dan menampilkan level yang tinggi, dan semangat tim juga sangat luar biasa. Kami harus berkembang di beberapa situasi dan kami akan melakukannya."

Terkait Lamine Yamal, sang pelatih kepala menunjukkan kekagumannya dengan berkata: "Saya rasa ia selalu ingin berkembang, dan ia mampu melakukannya. Saya sangat senang dengannya, dan cara bermainnya sungguh menakjubkan, ia menampilkan level yang luar biasa."

Flick juga menyinggung soal Gordon, ia berkata: "Ia sangat cepat dan memiliki kontrol bola yang baik, dan hari ini ia memberikan dua umpan matang. Kehadirannya bersama Karim, Rafa, dan Lamine memberi kami kecepatan yang besar, dan saya sangat senang dengan apa yang ia berikan."



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