Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa yang ditampilkan pemain Maroko Abde Ezzalzouli, winger Real Betis, dengan memuji kemampuan individunya serta kepercayaan dirinya dalam duel satu lawan satu, menjelang laga yang dinanti antara kedua tim, Sabtu besok, dalam lanjutan kompetisi La Liga Spanyol.

Flick mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan, menurut surat kabar Spanyol "Sport", bahwa Ezzalzouli adalah pemain dengan potensi besar, sembari menegaskan kekagumannya pada gaya bermain dan kemampuannya menciptakan perbedaan di sepertiga akhir area serangan.

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Apa yang saya lihat darinya membuat saya terkesan. Dia pemain yang luar biasa, dan saya menyukai caranya bermain sepakbola, serta kepercayaan dirinya saat menghadapi lawan satu lawan satu di sepertiga akhir lapangan. Dia juga mampu mencetak gol, dan itu sesuatu yang mengesankan."

Flick berusaha untuk tidak terlalu panjang berbicara tentang pemain yang merupakan milik tim lain, namun ia menekankan level istimewa yang ditampilkan winger Maroko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan tinggi, sebuah pujian yang mencerminkan apresiasinya terhadap perkembangan performa Ezzalzouli dalam periode terakhir.

Ezzalzouli sendiri sedang menjalani masa yang istimewa dengan kostum Real Betis, setelah berhasil menarik perhatian berkat kecepatan, keterampilan menggocek, dan kemampuannya mengancam gawang lawan. Golnya ke gawang Porto di Liga Champions menjadi salah satu bukti paling menonjol dari ketajamannya di lini serang.

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Pujian Flick memiliki arti tambahan menjelang pertemuan Barcelona dan Betis, karena tim Catalan tersebut bersiap menghadapi ujian berat melawan lawan yang menampilkan level kuat musim ini, sementara Ezzalzouli berharap dapat melanjutkan ketajamannya dan membuktikan kemampuannya memberi pengaruh menghadapi salah satu klub paling menonjol di La Liga Spanyol.