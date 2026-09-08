Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tampil dengan nada penuh percaya diri dalam konferensi pers menjelang laga perdana Barcelona di Liga Champions Eropa, menegaskan bahwa timnya memiliki modal untuk meraih gelar juara, sekaligus menyampaikan sejumlah pesan tegas di dalam ruang ganti.

Mimpi juara yang realistis

Menanggapi pertanyaan soal obsesi tim terhadap trofi Eropa, Flick berkata: "Setiap klub besar bermimpi meraih Liga Champions, karena ini adalah turnamen terbesar. Kami memiliki kualitas untuk menjadi juara, tetapi jalannya masih panjang dan kami harus membuktikan level kami di Eropa sebagaimana di LaLiga."

Mengenai peran Rodri dalam menenangkan kelompok pemain muda, ia menjelaskan: "Ini menyangkut seluruh tim. Semua orang memikul tanggung jawab untuk memberikan segalanya bagi klub setiap hari. Kami sudah meraih empat kemenangan, dan itu tidak mudah, tetapi bukan berarti semuanya sempurna."

Pesan untuk para pemain yang tidak bahagia

Pelatih asal Jerman itu menyampaikan pesan langsung kepada para pemain cadangan: "Wajar jika sebagian pemain tidak bahagia dengan situasinya di tim dengan kualitas seperti ini. Mereka harus membuktikan setiap hari bahwa mereka yang terbaik, serta menjaga sikap positif dan mendukung rekan-rekannya ketika kesempatan mereka tiba. Sayalah yang memutuskan susunan pemain setelah pemantauan harian bersama tim kepelatihan."

Mengenai suasana tim di tahun ketiganya, ia berkata: "Saya melihat kualitas tinggi, kesatuan yang kuat, dan komunikasi yang efektif di antara para pemain. Kami harus bersatu dan berjuang bersama, dan itulah yang terjadi sekarang. Level pertandingan adalah cerminan dari kualitas latihan."

Gelar liga ketiga beruntun dan pembelaan terhadap wasit

Terkait perebutan gelar LaLiga untuk ketiga kalinya secara beruntun, Flick menegaskan: "Ini juga bagian dari mimpi dan target kami, dan akan menjadi pencapaian besar jika kami meraihnya."

Flick menolak masuk ke perdebatan soal wasit dan kasus diving di dalam kotak penalti, dengan berkata: "Ini bukan bidang saya. Kualitas perwasitan bagus di Spanyol dan Eropa, dan tugas mereka tidak mudah. Kita harus memercayai dan mendukung mereka, dan saya selalu berusaha menjaga ketenangan saya."

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Yamal, Gordon, dan gaya bermain

Ia memuji Lamine Yamal: "Pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan seorang diri, dan gemar berkembang dari hari ke hari. Saya melihat besarnya tanggung jawab yang dipikulnya sebagai salah satu pemimpin tim. Yang terpenting, ia terus menikmati sepak bola, karena ketika ia menikmatinya, ia berada di level tertingginya."

Mengenai adaptasi penyerang Gordon, ia menjelaskan: "Sebagai penyerang yang selalu ingin mencetak gol, ia menyia-nyiakan sejumlah peluang tetapi ia mampu menciptakan gol, dan itu sangat penting. Saya yakin gol-gol akan datang, dan saya senang dengan apa yang ia berikan baik secara defensif maupun ofensif."

Ia menutup pembicaraannya soal gaya bermain tim di Liga Champions: "Kami selalu beradaptasi sesuai dengan lawan. Kami punya gagasan yang sangat sukses dalam dua tahun terakhir, dan kami mungkin akan menyesuaikannya ketika itu diperlukan. Di momen-momen besar, kami membutuhkan seluruh pemain dalam kondisi terbaik mereka."

Bagaimana dengan perebutan Ballon d'Or?

Mengenai perdebatan yang berlangsung soal Ballon d'Or setelah Luis Enrique dan Mourinho menuntutnya untuk pemain mereka serta pernyataan Mbappe tentang kelayakan dirinya, dan apakah ia melihat sang pemenang ada di Barcelona, Flick menjawab dengan hati-hati:

"Tentu saja, kami memiliki banyak pemain hebat, dan saya akan sangat senang jika salah satu dari mereka memenangkan Ballon d'Or. Kita lihat saja apa yang akan terjadi."

Ia menambahkan: "Bukan tugas saya untuk melakukan kampanye demi seorang pemain tertentu, tetapi saya melihat bahwa kami memiliki kualitas yang luar biasa."

Ia menutup: "Bagi saya, ini bukan hanya soal kualitas, tetapi juga soal perilaku dan mentalitas yang ditunjukkan para pemain setiap hari. Karena itu, ya, saya memiliki sejumlah pemain di tim yang mampu memenangkan Ballon d'Or."