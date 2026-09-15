Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, menegaskan sulitnya laga menghadapi Racing Santander yang dijadwalkan berlangsung Rabu besok, pada pekan keenam kompetisi La Liga Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Flick berbicara tentang cara mengatur beban para pemain tim di tengah periode jeda internasional, dengan mengatakan: "Ini adalah hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Mereka menyatukan segalanya setelah Piala Dunia yang panjang, dan itu memang perlu, tetapi bagi klub itu bukan pilihan terbaik. Kita harus jujur dan menerima keadaan. Mereka telah mengambil keputusan itu dan kita harus menerimanya."

Mengenai pemilihan Stadion "Spotify Camp Nou" untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa tahun 2029, pelatih Blaugrana itu menyatakan: "Impian kami adalah memenangi Liga Champions Eropa sebelum tanggal itu. Mereka memberi tahu kami kabar ini dan itu adalah kabar gembira bagi klub. Stadion ini ketika pembangunannya rampung akan menjadi luar biasa."

Terkait kemungkinan pelatih asal Jerman itu memimpin jajaran teknis tim pada final tersebut, Flick berkata: "Saya pasti akan hadir 100%, baik sebagai pelatih maupun sebagai suporter, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di masa depan, dan dalam sepak bola segala sesuatu mungkin terjadi. Saat ini saya menikmati berada di Barcelona dan melatih tim, tetapi tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi."

Flick mengomentari pernyataannya sebelumnya pada tahun lalu bahwa "ego membunuh kesuksesan", dengan menjelaskan: "Kami fokus sepenuhnya, dan Anda tidak bisa memenangi gelar hari ini, melainkan hanya bisa meraihnya ketika waktunya tiba. Inilah pola pikir kami. Saat ini yang ada di tangan kami adalah mencurahkan usaha setiap hari, dan hasil akan datang belakangan, dan kami fokus pada hal ini. Semua orang tahu bahwa jika Anda memenangi Ballon d'Or atau gelar-gelar kolektif, maka gelar kolektif adalah yang paling penting bagi saya."

Mengenai situasi pemain Gavi bersama tim, pelatih Barcelona itu menekankan: "Semua pemain penting bagi kami, dan setiap pemain yang kami miliki dalam skuad sangatlah penting dan kami membutuhkan semua orang. Gavi memiliki ambisi besar dan selalu ingin bermain, di mana ia tampil pada laga pertama lalu mengalami cedera dan kemudian kembali. Tim saat ini berjalan dengan baik, tetapi kami membutuhkan semua orang, dan yang terpenting adalah semua orang tahu bahwa kami membutuhkan mereka dan agar mereka bersikap positif. Ia berlatih dengan baik, dan itulah yang ingin saya lihat darinya."

Mengenai upaya meraih kemenangan ketujuh secara beruntun, Flick menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Yang kami inginkan adalah memenangi pertandingan dan meraih kemenangan di setiap laga, tetapi kami tidak memikirkan hal lain selain pertandingan besok saja. Besok kami menanti pertandingan penting di stadion kami melawan lawan yang tampil sangat baik. Sangat mengagumkan melihat bagaimana mereka bermain dan keberanian yang mereka tunjukkan, karena mereka selalu menyerang secara mendalam dan ke ruang-ruang kosong. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah dan kami membutuhkan semua orang berada dalam konsentrasi penuh untuk membuktikan bahwa kami yang terbaik."



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