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Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, pada Rabu ini mengumumkan susunan pemain resmi Blaugrana untuk menghadapi Sabah asal Azerbaijan, dalam salah satu laga fase grup yang paling menarik dan dinantikan, mengingat banyaknya pemain yang absen di kubu Barca.

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Pertandingan Barcelona ini merupakan bagian dari matchday kelima Liga Champions. Dalam laga tersebut, tim Catalan berupaya mengamankan tiga poin dan selangkah lebih dekat ke papan atas, setelah memasuki pertandingan di peringkat kedelapan dengan raihan 9 poin.

Susunan pemain yang diumumkan Flick menghadirkan banyak kejutan, terutama di lini serang. Pelatih asal Jerman itu memutuskan menurunkan trio yang sepenuhnya baru, sebuah pesan jelas bahwa ia tidak takut mengambil risiko dan memercayai seluruh pemain di skuadnya.

Susunan pemain Barcelona melawan Sabah di Liga Champions

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Belakang: Alejandro Balde, Gerard Martin, Jules Kounde, Frenkie de Jong.

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Tengah: Gavi, Pedri, Fermin Lopez.

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Depan: Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.

Di bawah mistar, Flick tetap menaruh kepercayaan kepada kiper muda Joan Garcia, yang belakangan menjadi pilihan utama tim Catalan berkat penampilannya yang konsisten, refleksnya yang cepat, serta kemampuannya membangun serangan dari belakang dengan penuh percaya diri.

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Di lini belakang, Flick memilih mengandalkan kombinasi yang memadukan kecepatan, kekuatan, dan pengalaman. Kehadiran De Jong di jantung pertahanan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam susunan pemain ini. Flick bertaruh pada kemampuan besarnya dalam mengalirkan bola dengan bersih dan memimpin lini belakang dengan tenang.

Sementara itu, di lini tengah, Flick memilih trio yang dicintai pendukung Barcelona: Gavi, Pedri, dan Fermin Lopez. Ketiganya memadukan daya juang, keterampilan, dan kecerdasan, sehingga memberi Barcelona kendali penuh atas jalannya permainan serta kemampuan memindahkan bola dengan cepat dari pertahanan ke serangan.

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Kejutan terbesar datang dari lini serang, tempat Flick memutuskan menurunkan trio baru yang eksplosif: Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, dan Anthony Gordon. Ketiganya menonjol berkat kecepatan, keterampilan, dan kekuatan fisik, serta piawai bergerak di ruang sempit dan melakukan tekanan tinggi terhadap pertahanan lawan.

Trio ini tampil bersama untuk pertama kalinya dalam susunan pemain Barcelona. Hal itu membuat pendukung tim Catalan menanti dengan penuh antusias untuk melihat bagaimana mereka menghadapi pertahanan Sabah, dan apakah mereka mampu mengonversi peluang menjadi gol cepat yang menentukan hasil pertandingan.

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Flick menyadari betul bahwa laga hari ini tidak mudah, meski ada perbedaan kualitas teknis di antara kedua tim. Sabah memasuki pertandingan dengan ambisi besar dan berupaya menciptakan kejutan di hadapan salah satu klub terbesar Eropa, sementara Barcelona menjalani laga ini di bawah tekanan untuk wajib menang demi mempertahankan posisi teratasnya dan menegaskan kelayakannya lolos ke fase gugur.