Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Barcelona, Hans Flick, menegaskan bahwa pemain muda Ebrima Tunkara memiliki bakat besar dan masa depan cerah bersama klub Catalan tersebut seraya memuji potensinya. Ia juga membahas kondisi para pemain yang cedera serta rotasi pemain.

Iklan

Flick mengatakan dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu ini, jelang laga melawan Deportivo La Coruña di LaLiga: "Kami memiliki kualitas yang sangat tinggi di tim, sehingga kami bisa memberi semua pemain kesempatan untuk bermain. Kami sudah melihatnya saat menghadapi Sabah asal Azerbaijan."

Ia menambahkan: "Kami juga harus memantau para pemain yang cedera dan kondisi fisik setiap pemain, karena terkadang sebagian dari mereka membutuhkan istirahat. Agar bisa bermain dengan gaya favorit kami dan dengan intensitas yang kami butuhkan, kami harus berada dalam kondisi fisik yang baik."

Ia kemudian membahas kondisi Lamine Yamal, Andreas Christensen, Marc Bernal, dan Rodri: "Marc akan absen di laga ini. Cederanya tidak serius, tetapi ia juga tidak akan bisa tampil melawan Atletico Madrid, begitu pula Alejandro Balde. Sementara itu, Rodri, Christensen, dan Lamine dalam kondisi baik dan akan berangkat bersama kami."

Mengenai kemungkinan memasang Frenkie de Jong sebagai bek tengah, ia berkomentar: "Ia bermain baik di posisi bek tengah dalam situasi yang sulit, tetapi kami tahu posisi utamanya adalah lini tengah. Kami harus melihat apa yang akan kami lakukan besok. Kami punya tiga posisi di lini tengah dan harus menentukan siapa yang akan menjadi starter. Kami juga sudah ditunggu laga pada Rabu mendatang."

Iklan Iklan

Soal perbedaan peran Fermin Lopez dan Dani Olmo, ia mengatakan: "Fermin sedang dalam performa yang bagus, dan pergerakannya di belakang para penyerang sangat luar biasa. Dani juga memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bersama Olmo, Anda bisa lebih menguasai bola dan memberikan umpan terakhir."

Getty Images

Topik Terkait

Ia melanjutkan: "Fermin juga bisa melakukan itu, tetapi gaya bermainnya lebih mengejutkan. Saya senang Dani kembali ke tim."

Pelatih Barcelona itu menegaskan tidak ada alasan terkait Atletico Madrid yang mendapat tambahan satu hari istirahat sebelum laga Rabu: "Tidak ada alasan. Kita semua menghadapi tekanan dalam pekerjaan kita. Kami adalah Barcelona, dan itu saja."

Iklan

Mengenai tuntutan agar para pemain mengerahkan upaya ekstra selama bulan ini, ia menjelaskan: "Ketika saya menandatangani kontrak dengan Barcelona, saya sudah tahu apa yang menanti saya. Saya merasa para pemain sadar bahwa berada di Barcelona adalah sebuah kehormatan besar, bahkan hal terpenting dalam karier seorang pemain."

Ia menambahkan: "Tekanannya besar, tetapi ketika Anda memenangi trofi, rasanya luar biasa. Kami ingin kembali merasakan apa yang kami rasakan dalam dua tahun terakhir, ketika kami merayakan bersama para penggemar di jalan-jalan kota dan membahagiakan para pendukung kami."

Iklan

Flick juga berbicara tentang kesiapan Pedri dan kemungkinan membatasi menit bermainnya melawan Deportivo La Coruña: "Kami tidak menetapkan jumlah menit bermain untuk pemain mana pun. Pedri sedang dalam performa yang bagus, siap 100% dan bisa dimainkan. Kami punya opsi lain, tetapi kita lihat saja apa yang akan kami lakukan."

Getty Images

Pelatih asal Jerman itu memuji Marc Casado, setelah sang pemain berbicara tentang kemampuannya memberikan sejumlah nasihat kepada rekan-rekannya: "Itu tentu saja mungkin. Marc adalah pemain yang sangat profesional, dan ia bisa membantu tim mana pun berkat mental dan sikapnya. Saya senang ia bermain dan kembali setelah cedera. Saya tidak bisa mengatakan apa pun selain hal-hal positif tentang Marc Casado. Ia pesepak bola yang hebat dan rekan setim yang istimewa."

Iklan

Soal pantauannya terhadap Ebrima Tunkara saat tampil di Piala Dunia U-17, Flick mengatakan: "Ebrima adalah talenta besar. Ia bergabung dengan kami selama pramusim musim ini, dan ia juga sudah berlatih bersama kami tahun lalu. Ia talenta yang luar biasa, dan ia punya masa depan besar bersama tim ini."

Pelatih Barcelona itu juga mengungkapkan alasan kemarahannya usai menang 4-1 atas Sabah di Baku: "Kami tidak mengendalikan pertandingan sebagaimana mestinya, dan kami membuat kesalahan di akhir laga, seperti yang terjadi di awal pertandingan kami melawan Villarreal. Kami berupaya mengurangi kesalahan yang kami buat."

Getty Images

Iklan

Ia menjelaskan: "Saya marah dan hampir menendang bola, tetapi saya mengurungkannya karena saya bisa saja mendapat kartu merah. Saya suka tim tetap fokus, dan semua lawan harus dihormati. Target kami adalah menang dan kami berhasil, tetapi saya marah karena saya lebih suka menang 4-0 tanpa kebobolan ketimbang 4-1."

Terkait kekhawatiran soal beban fisik para pemain dan jarak yang mereka tempuh, ia mengatakan: "Saya merasa sangat positif. Latihan hari ini berjalan baik, dan para pemain memahami pentingnya pertandingan ini. Inilah target kami, dan kami harus menjaga fokus."

Iklan

Flick menutup pernyataannya dengan menanggapi komentar Matarazzo, pelatih Real Sociedad, yang beberapa pekan lalu mengatakan bahwa Hans perlu minum dua gelas bir agar mulai berbicara dalam bahasa Spanyol di konferensi pers: "Saya tidak minum bir, jadi opsi itu tidak mungkin."