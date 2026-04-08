Flick dengan nada sarkastis: Saya tidak tahu fungsi "The Fox"... dan terima kasih, Jerman!

Hans Flick, pelatih Barcelona, mengkritik beberapa keputusan wasit setelah kekalahan dari tim tamu Atlético Madrid (2-0) pada Rabu ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam leg pertama perempat final Liga Champions, sambil menyiratkan bahwa keputusan-keputusan tersebut benar-benar mengubah jalannya pertandingan.

Mengenai insiden kartu merah yang diterima pemainnya, Pau Kubarsi, Flick berkata: "Saya tidak tahu, mungkin pantas, mungkin juga tidak... Saya tidak yakin apakah ada kontak yang cukup, karena bola berada di belakang."

Baca juga

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan dalam konferensi pers pasca pertandingan: "Saya rasa ada banyak insiden, misalnya saat pemain mereka menyentuh bola dengan tangan (di dalam kotak penalti), namun wasit tidak meniup peluit.. Bagi saya itu sangat jelas, saya tidak tahu mengapa VAR tidak campur tangan!".

Dia melanjutkan sambil mempertanyakan kegunaan teknologi tersebut: "Kita semua membuat kesalahan, tapi mengapa VAR ada? Saya tidak bisa memahaminya.. Ini adalah tendangan penalti dan kartu kuning kedua (untuk Mark Pobel, pemain Atletico)."

Dia menambahkan dengan nada sarkastis: "Teknologi VAR sangat fokus hari ini, begitulah adanya.. Wasitnya orang Jerman (wasit video Christian Dingert)… Terima kasih, Jerman! Saya tidak mengerti apa yang terjadi pada momen ketika kiper (Juan Musso) memulai permainan, di mana bek menghentikan bola dengan tangannya, lalu permainan dilanjutkan.. Bagi saya, ini jelas kartu merah, dan juga tendangan penalti."

Flick melanjutkan: "Mungkin itu akan mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya, tapi saya rasa mereka mampu menjelaskan mengapa permainan tidak dinilai seperti itu.. Kita harus menerimanya."