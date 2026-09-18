Hansi Flick, pelatih Barcelona, menciptakan misteri seputar sosok kiper utama yang akan bermain melawan Sevilla, Sabtu besok, di Stadion Sanchez Pizjuan, di tengah persaingan antara Wojciech Szczesny dan Dominik Livakovic.

Flick berkata, dalam konferensi pers jelang pertandingan, mengenai alasan mendatangkan kiper ketiga musim panas ini: "Menurut saya penting untuk memiliki kualitas di posisi ini. Ketika Anda melihat musim pertama yang kami tampilkan bersama Szczesny, di mana kami memenangi tiga gelar, Anda sudah bisa menyadari bahwa dia adalah kiper hebat, dan Livakovic juga kiper yang bagus, itulah sebabnya dia bergabung dengan kami."





Pelatih asal Jerman itu ditanya, "Siapa yang mengambil keputusan untuk mengistirahatkan Joan Garcia?" Ia menjawab: "Kami selalu mengambil keputusan bersama. Ini bukan masalah serius, tetapi kami telah berbicara dengan para dokter dan pemain, dan dalam kasus ini keputusannya adalah memberinya istirahat."

Saat ditanya apakah Szczesny akan bermain sebagai starter besok atau ia akan mengandalkan Livakovic, Flick berkata: "Kami tidak pernah membicarakan apa yang kami lakukan sebagai pelatih. Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi."

Mengenai pembicaraannya dengan Szczesny setelah pertandingan sebelumnya dan perbedaan antara dirinya dengan Livakovic, pelatih asal Jerman itu berkata: "Saya juga mengatakan itu setelah pertandingan, semua orang membuat kesalahan dan dia membuat kesalahan. Saya berbicara dengannya dan dia mengakui bahwa dia salah. Szczesny memahami filosofi kami dan bagaimana kami bermain, sementara Livakovic sedang beradaptasi dengan cara bermain kami, tetapi dia siap untuk tampil dan ini yang terbaik bagi tim, bahwa semua orang siap."

Mengenai kekhawatirannya akan kembalinya para pemain dalam kondisi cedera setelah periode jeda internasional, Flick menyatakan: "Pertama, kita harus bermain pada hari Sabtu, lalu datang periode jeda di mana banyak pemain akan bergabung dengan tim nasional. Saya tidak bisa mengatakan apakah jeda yang panjang seperti ini adalah hal yang baik atau tidak, karena keputusan-keputusan ini tidak bergantung pada saya. Saya percaya kepada para pemain yang pergi dan kepada para pelatih di sana, dan ketika mereka kembali kami akan punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan melawan Getafe."

Menjawab pertanyaan mengenai rotasi dan kemungkinan Gabriel Jesus tampil sebagai starter, Flick berkata: "Kita lihat saja, wajar bagi kami untuk merotasi para pemain."

Mengenai suasana ruang ganti dan bahwa ia menjadi salah satu penyebab perkembangan ini, Flick berkata: "Ini tidak hanya berkaitan dengan saya, tetapi dengan staf dan para pemain. Itu benar, ada energi positif dan itu hal yang baik. Kami harus memberikan dukungan kepada para pemain dan mendekatkan diri kepada mereka. Bagi saya, kami harus membangun lingkungan yang baik agar para pemain pulih setelah setiap pertandingan dan tim menampilkan performa yang dibutuhkan, dan kami harus fokus pada hal itu. Kami harus mencari solusi karena kami telah mempelajari situasinya."



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