Persetujuan Barcelona atas kepergian bek Uruguay-nya, Ronald Araujo, ke Liverpool telah mengubah rencana klub Catalan itu dalam waktu singkat, setelah tim tersebut kini dituntut untuk bergerak di bursa transfer guna menutup kepergian salah satu elemen terpenting di lini belakangnya.

Barcelona telah mencapai kesepakatan lisan dengan Liverpool terkait kepindahan Araujo dengan status pinjaman selama satu musim, disertai opsi pembelian untuk klub Inggris tersebut, dalam sebuah transaksi yang tidak termasuk dalam perhitungan utama klub Catalan sebelum perkembangan beberapa jam terakhir.

Seiring kepergian Araujo, manajemen Barcelona, yang dipimpin oleh direktur olahraga Deco, mulai meninjau kembali opsi-opsi pertahanan mereka, sehingga nama pemain Argentina Cristian Romero, bek Tottenham, mencuat sebagai salah satu kandidat utama untuk menggantikan bek Uruguay tersebut.

Romero kembali ke daftar perhatian Barcelona

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", Romero telah lama dikagumi di dalam Barcelona, mengingat ia memiliki sejumlah karakteristik yang dicari oleh manajemen, terutama kekuatan fisik, kepribadian kepemimpinan, serta kemampuan bertahan dengan garis tinggi dan bermain di bawah tekanan.

Bek Argentina itu sebenarnya sudah ada dalam daftar perhatian Barcelona, namun perekrutannya sebelumnya belum melampaui tahap pencalonan, sebelum kepergian Araujo memberikan bobot lebih besar pada berkas ini dan mendorong Deco untuk mengkaji kemungkinan mengubahnya menjadi transaksi nyata.

Tampaknya Romero, yang berusia 28 tahun, juga terbuka untuk meninggalkan Tottenham, di saat klub Inggris itu menunjukkan kesiapan untuk mempertimbangkan tawaran yang diajukan untuk mendapatkan jasanya.

Inter Milan sebelumnya sempat bergerak dengan serius untuk mendatangkan bek Argentina itu, di mana direktur olahraganya, Piero Ausilio, secara terbuka mengakui upaya klub untuk mencapai kesepakatan terkait transaksi tersebut.

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Atletico Madrid mengancam langkah Barcelona

Namun Barcelona tidak akan menjadi satu-satunya pihak dalam perlombaan merekrut Romero, karena Atletico Madrid mencuat sebagai pesaing paling menonjol untuk mendapatkan jasa bek Argentina tersebut.

Klub Madrid itu telah memantau Romero sejak lama, dan juga memperbarui minatnya terhadapnya pada periode transfer saat ini, setelah upaya sebelumnya untuk merekrutnya gagal akibat tuntutan finansial yang tinggi dari pihak Tottenham.

Periode terakhir menyaksikan kemajuan dalam langkah-langkah Atletico, terutama pada tingkat komunikasi dengan pemain, sementara laporan menunjukkan bahwa klub Spanyol itu telah memasuki negosiasi langsung dengan Tottenham setelah mencapai pemahaman awal dengan Romero terkait syarat-syarat personal.

Akan tetapi, masuknya Barcelona dengan serius ke jalur transaksi ini bisa membalikkan keadaan sepenuhnya, setelah kepindahan pemain ke Atletico tampak paling dekat.

Barcelona menilai Romero memiliki pengalaman yang dibutuhkan di level tertinggi, di samping kepribadian kepemimpinan dan gaya mainnya yang kuat, faktor-faktor yang bisa menjadikannya rekan yang cocok bagi bakat-bakat muda di lini belakang, terutama Pau Cubarsi.

Kendala utama yang dihadapi Barcelona tetaplah aspek finansial, dan itulah alasan yang sebelumnya mendorong klub untuk lebih memilih ide merekrut pemain dengan status pinjaman ketimbang menanggung biaya transfer permanen yang tinggi.

Laporte hadir dalam perhitungan Barcelona

Langkah Barcelona tidak terbatas pada Romero, karena klub terus mengkaji nama-nama lain untuk memperkuat jantung pertahanan, di antaranya pemain Spanyol Aymeric Laporte.

Bek Athletic Bilbao itu merupakan opsi yang berbeda, karena ia berkaki kidal, sebuah keunggulan yang memiliki bobot penting dalam perhitungan staf olahraga, dan penampilannya yang meningkat selama Piala Dunia, saat ia membentuk kemitraan pertahanan dengan Cubarsi, turut memperkuat minat para pejabat Barcelona untuk merekrutnya.

Laporte sendiri telah kembali ke Athletic Bilbao musim panas lalu setelah datang dari Al Nassr Saudi, dan terikat kontrak dengan klub Spanyol itu hingga tahun 2028.

Flick berbeda pendapat dengan Deco

Meski Deco ingin menjelajahi bursa setelah kepergian Araujo, Barcelona masih memiliki beberapa opsi dalam skuadnya saat ini, hal yang menjelaskan keraguan pelatih Jerman Hansi Flick mengenai perlunya merekrut bek baru.

Cubarsi memimpin peta pertahanan di Barcelona, sementara Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, dan Alvaro Cortes mampu mengisi posisi jantung pertahanan sesuai kebutuhan tim.

Flick dikenal dengan kepercayaannya pada elemen-elemen muda dan pemberian kesempatan bagi solusi yang ada di dalam tim, yang berarti perekrutan bek baru belum menjadi keputusan yang pasti hingga saat ini.

Meski demikian, transfer Araujo mengembalikan Barcelona ke bursa transfer, terutama karena kepergiannya akan memberi klub ruang lebih besar dalam pos gaji, setelah Liverpool akan menanggung seluruh gaji pemain tersebut.

Di tengah perkembangan ini, nama Cristian Romero kembali menonjol dalam daftar perhatian Barcelona, sementara masuknya klub Catalan dengan serius ke perlombaan transaksi ini bisa mengubah keseimbangan persaingan dengan Atletico Madrid.