Barcelona bertandang ke markas Sevilla pada hari Sabtu ini dalam laga sengit yang berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, dalam persaingan pekan ketujuh Liga Spanyol.

Barcelona memasuki laga dengan moral tinggi setelah meraih nilai sempurna dalam enam pekan pertama, mengumpulkan 18 poin, dalam awal musim yang luar biasa di mana tim tampil dengan level mengesankan dan performa ofensif yang menonjol.

Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hans Flick, diperkirakan akan mengandalkan kiper asal Polandia Wojciech Szczesny, yang berusia 36 tahun, untuk mengawal gawang tim menghadapi Sevilla, di tengah cederanya Joan Garcia di lutut kanan.

Meskipun Flick tidak memastikan secara resmi keikutsertaan Szczesny dalam pernyataannya kemarin, pernyataannya usai laga melawan Racing Santander pada hari Rabu cukup memperjelas kecenderungannya untuk mengandalkan kiper Polandia itu dalam pertandingan malam ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Flick cenderung akan melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain utama, hal yang ditegaskan sang pelatih dalam konferensi pers, ketika ia mengisyaratkan bahwa Cubarsi akan menjadi salah satu pemain yang memulai pertandingan.

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Diperkirakan juga bahwa Marc Casado, Fermin Lopez, dan Anthony Gordon, yang mendapat istirahat pada pekan lalu, akan mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter melawan Sevilla.

Sebaliknya, Joao Cancelo, Dani Olmo, dan Karim Adeyemi kemungkinan akan duduk di bangku cadangan, bersama penyerang asal Mesir Hamza Abdelkarim.

Tampaknya Eric Garcia, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, dan Raphinha termasuk dalam pilihan utama Flick, sementara identitas pendamping Cubarsi di jantung pertahanan masih menjadi tanda tanya, dengan persaingan antara Gerard Martin dan Christensen untuk posisi tersebut.

Berdasarkan data saat ini, Barcelona kemungkinan akan memulai dengan susunan yang terdiri dari: "Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Casado; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon; dan Raphinha".

Di sisi lain, Sevilla kehilangan jasa penyerang asal Belgia Lukas Stassin akibat cedera otot, sementara Ruben Vargas masih absen karena cedera. Sebaliknya, bek asal Senegal Aroun Sanganti telah pulih dari keseleo pergelangan kaki, sementara bek tengah Kike Salas akan tersedia untuk tampil, meskipun mengalami cedera di kaki kanannya selama laga melawan Riazor dan tidak mengikuti latihan pada hari Kamis.

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