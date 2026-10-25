Hans Flick, pelatih Barcelona, menyampaikan peringatan terakhir kepada para pemainnya beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan melawan Real Madrid, malam ini dalam El Clasico La Liga, di Stadion Camp Nou.

Flick mengatakan dalam wawancaranya dengan DAZN: "Real Madrid adalah tim yang hebat, tetapi kami juga memiliki potensi yang besar. Saya ingin melihat tim ini fokus."

Pelatih Barcelona itu menambahkan: "Saya rasa para pemain tahu betul bagaimana mengelola pertandingan, terutama El Clasico."

Ia melanjutkan: "Kami telah memainkan banyak pertandingan serupa melawan Real Madrid dalam dua tahun terakhir sejak kedatangan saya, jadi para pemain memiliki pengalaman yang cukup dan tahu apa yang menanti mereka."

Flick menuturkan: "Saya tenang, dan sungguh luar biasa melihat semua orang menyaksikan pertandingan ini, tetapi kami harus fokus pada apa yang harus kami lakukan di atas lapangan."





Ia menambahkan: "Lamine Yamal menjalani musim yang luar biasa. Ia menunjukkan komitmen dan mentalitasnya di setiap sesi latihan, dan menyaksikannya sungguh mengagumkan. Saya berharap ia terus bermain dengan level seperti ini selamanya."

Ia menutup: "Mengenai absennya Courtois, kami tahu bahwa ia adalah salah satu kiper terbaik di dunia, dan ia membuktikannya di setiap pertandingan, tetapi kami juga memiliki pemain yang cedera, dan ini adalah hal yang harus kami hadapi."