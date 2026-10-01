Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap rencana pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, terkait pemain timnya, bintang Brasil Raphinha.

Raphinha mengalami cedera hamstring saat memperkuat timnas Brasil dalam periode jeda internasional kali ini.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Flick tidak akan mengambil risiko dengan memaksakan Raphinha cepat kembali setelah ia dicoret dari skuat timnas Brasil akibat cedera.

Pelatih asal Jerman itu tidak lupa, dan tidak akan mengabaikan, bahwa pada Oktober lalu ia tergesa-gesa mengembalikan Raphinha ke sesi latihan, sehingga pemain internasional Brasil tersebut mengalami cedera kambuhan pada bagian yang sama, yakni di area yang persis dengan cedera yang dialaminya saat ini.

Faktanya, Flick memang sudah memikirkan sejumlah opsi untuk menggantikan mantan pemain Leeds itu, yang akan tiba di Barcelona dalam beberapa jam ke depan dan akan menjalani pemeriksaan, seandainya kehadirannya pada laga Sabtu melawan Getafe pada tanggal sepuluh bulan ini belum dapat dipastikan.

Flick mengakui bahwa cedera kambuhan pada paha Raphinha musim lalu adalah kesalahannya, dan sang pelatih secara terbuka mengakui bahwa ia meremehkan cedera tersebut serta salah mengelola jadwal pemulihannya, yang berujung pada absennya Raphinha dari lapangan selama hampir satu bulan.

Di antara banyak pertandingan yang ia lewatkan, laga El Clasico menjadi yang paling menonjol. Dan kini, laga melawan Real Madrid kembali mencuat: pertandingan itu akan digelar pada hari Minggu 25 bulan ini di Stadion Camp Nou.

Pelatih asal Jerman tersebut tidak ingin mengulangi skenario yang menyebalkan itu, dan ia akan bertindak hati-hati terkait kepulihan pemain Brasil tersebut. Begitu tiba di Barcelona dari Australia dalam beberapa jam ke depan, ia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut bersama tim medis Barcelona untuk menilai tingkat nyeri pada bagian belakang paha kanannya.

Karena itu, Flick akan sangat berhati-hati soal kepulihan Raphinha, dan ia sudah mempertimbangkan opsi-opsi untuk menggantikannya di posisi ujung tombak Barcelona pada laga melawan Getafe Sabtu mendatang, yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan ini.

Meski demikian, mantan pemain Leeds itu belum dicoret dari pertandingan ini; keikutsertaannya akan bergantung pada hasil pemeriksaan yang akan ia jalani dalam beberapa jam ke depan serta sejauh mana pemulihannya.

Terdapat beragam opsi untuk menggantikannya seandainya pemain Brasil itu tidak pulih tepat waktu, dan para pemain yang tersedia memiliki karakteristik serta gaya bermain yang sama sekali berbeda.

Gabriel Jesus dan pemain muda Hamza Abdelkarim, yang keduanya merupakan penyerang murni, dianggap sebagai pengganti yang paling cocok. Meski begitu, kedua pemain yang baru bergabung dengan tim musim ini jarang sekali diturunkan.

Pemain Brasil itu hanya bermain selama 41 menit dalam empat pertandingan, meski mencetak dua gol. Adapun pemain Mesir tersebut hanya bermain selama 4 menit mengenakan jersey Barcelona, yaitu pada laga La Liga melawan Rayo Vallecano.

Ada pula pemain-pemain yang pernah tampil dan menunjukkan performa bagus di posisi penyerang bayangan: Dani Olmo, Fermin Lopez, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi, bahkan tidak menutup kemungkinan Lamine Yamal juga tampil dari posisi ujung tombak.