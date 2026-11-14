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جose Mourinho, pelatih Real Madrid, telah meyakini bahwa Dumfries, Trent Alexander-Arnold, dan Carreras akan menjadi elemen penting untuk memberikan istirahat kepada Fede Valverde dan Marc Cucurella di beberapa pertandingan Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

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Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa Mourinho adalah pelatih yang tegas dan memaksakan gagasannya, serta menuntut rasa hormat tertinggi di dalam ruang ganti, namun hal itu tidak berarti keputusan-keputusannya tidak bisa diubah. Ia justru bisa menyesuaikannya demi meningkatkan performa tim. Inilah yang terjadi sepanjang musim ini dengan Fede Valverde dan Tchouameni.

Saat menyusun perencanaan musim, Mourinho ingin mengandalkan gelandang-gelandang yang memiliki kekuatan dan kemampuan fisik, seperti Tchouameni dan Valverde. Ia menilai keduanya sebagai tulang punggung utama Los Blancos, serta pemain yang akan memberinya keseimbangan yang dibutuhkan, tetapi pada akhirnya ia meninggalkan gagasan ini seiring berjalannya laga demi laga.

Mourinho menemukan bahwa Valverde dan Tchouameni tidak menampilkan performa yang diharapkan ketika bermain bersama. Karena alasan inilah, ia mengubah rencana yang sebelumnya hendak ia terapkan pada tim Los Blancos, dan tampaknya tidak ada ruang untuk kembali ke rencana itu. Sebab, kecuali pada beberapa laga tertentu, ia tidak berniat menyatukan keduanya lagi di lini tengah.

Mourinho mendorong Fede Valverde untuk bermain di posisi bek kanan pada pertandingan melawan Villarreal, ketika tim membutuhkan kemenangan.

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Ia mengulangi hal itu saat menghadapi Roma dalam upaya mengejar ketertinggalan, sebelum menetapkannya dalam susunan pemain inti sejak awal melawan Sevilla. Hal itu menjadi penegasan final akan pentingnya kehadiran Arda Guler atau Bernardo Silva dalam susunan pemain inti.

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Real Madrid kekurangan kreativitas saat Valverde dan Tchouameni bermain bersama, namun pemain asal Prancis itu tetap menjadi elemen yang tak tergantikan. Dialah pemain yang bertugas menggagalkan serangan lawan, mendekatkan lini-lini tim satu sama lain, dan menciptakan keseimbangan.

Akan tetapi, Mourinho benar-benar menyadari bahwa ia membutuhkan seorang pemain di samping Tchouameni yang memiliki kemampuan untuk mengatur permainan dan berkreasi, serta membangun serangan dari belakang.

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Real Madrid mengawali musim dengan meninggalkan kesan baik berkat kehadiran Fede Valverde di posisi gelandang jangkar. Saat itu Tchouameni cedera, sehingga Arda Guler atau Bernardo Silva bergantian melengkapi duet lini tengah di samping pemain asal Uruguay tersebut.

Namun, Mourinho memainkan Camavinga di samping Fede Valverde saat menghadapi Malaga, sebelum Aurelien Tchouameni merebut kembali tempatnya pada pertandingan melawan Elche.

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Sejak saat itu, tim Los Blancos menjalani serangkaian pertandingan yang menimbulkan keraguan terhadap performa dan cara bermainnya. Laga-laga melawan Elche, Atletico Madrid, Villarreal, dan Roma mengungkap bahwa Real Madrid kekurangan solusi di atas lapangan ketika mengandalkan duet lini tengah yang memiliki kekuatan fisik, namun minim kreativitas. Karena alasan inilah, Mourinho akhirnya meninggalkan gagasan awalnya dan kembali bertaruh pada kemampuan kreatif.

Mourinho berulang kali menegaskan bahwa pilihannya atas susunan pemain inti di setiap pertandingan bergantung pada kondisi yang sedang dialami tim dan karakter lawan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada sejumlah kesempatan ia mungkin kembali mengandalkan duet lini tengah dengan kemampuan fisik yang lebih besar. Namun, perubahan yang ia terapkan pada rencananya kini telah menjadi final, dan diperkirakan inilah skema taktik yang akan ia andalkan pada mayoritas pertandingan.

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Tchouameni adalah pemain yang tak tergantikan, mengingat keseimbangan dan ketangguhan defensif yang ia berikan kepada tim. Namun, Mourinho akan menempatkan di sampingnya seorang pemain berbakat seperti Bernardo Silva atau Arda Guler, untuk menjamin kelancaran permainan dan kemampuan membangun serangan dari belakang.

Bahkan, Mourinho mungkin mengulangi apa yang ia lakukan di El Clasico atau saat menghadapi Valencia, ketika ia memainkan pemain Turki dan Portugal secara bersamaan sejak awal, di samping pemain asal Prancis tersebut.