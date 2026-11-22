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Untuk tahun kedua berturut-turut, yang berpesta di Brasil adalah Flamengo. Flamengo menjuarai liga Brasil, mengulangi kesuksesan setahun lalu. Gelar Brasileirao diraih saat masih tersisa dua pertandingan, lewat hasil imbang 1-1 di kandang Palmeiras, pesaing langsung mereka dalam perebutan gelar.

Skuad asuhan Leo Jardim, yang dipenuhi mantan pemain di Italia, pun berpesta. Mengao berterima kasih kepada Lino yang menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Arias dan memastikan Flamengo secara matematis menjadi juara Brasil. Hasil imbang itu membawa tim asal Rio ke 80 poin, unggul enam poin atas rival mereka dari São Paulo dengan dua laga tersisa dan tiga kemenangan lebih sedikit.

Ini merupakan gelar Brasileirao kesembilan bagi Flamengo. Sejumlah mantan pemain Serie A berperan dalam perjalanan menuju gelar ini, di antaranya Jorginho, Lucas Paquetá, Danilo (trofi ke-34 dalam kariernya), Alex Sandro, Pedro, Emerson Royal, dan Erick Pulgar.