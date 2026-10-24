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Juara bertahan Copa Libertadores, Flamengo, telah mengajukan protes resmi kepada badan pengelola sepak bola Amerika Selatan untuk mempertanyakan keikutsertaan mantan bek Manchester United, Marcos Rojo, dalam kekalahan di semifinal pada Kamis. Raksasa Brasil itu tersingkir lewat adu penalti di Maracana setelah gagal membobol gawang Estudiantes yang bermain dengan sepuluh pemain dalam dua leg tanpa gol.

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Juara bertahan gugat izin bermain sang bek

Menurut ESPN Brasil, Flamengo mempersoalkan keikutsertaan pemain berusia 36 tahun itu setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) memberinya izin bermain sementara 24 jam sebelum laga penentuan pada Kamis. Flamengo berpendapat sang pemain veteran belum memperoleh putusan akhir, sehingga Estudiantes terancam dinyatakan kalah 0-3 tanpa bertanding berdasarkan Kode Disiplin CONMEBOL. Tenggat bagi Estudiantes untuk menyampaikan pembelaan jatuh pada pekan depan.

Di lapangan, kiper berusia 40 tahun Fernando Muslera menggagalkan penalti Jorginho, Lucas Paqueta, dan Bruno Henrique untuk mengantar timnya menang 3-2 dalam adu penalti.

Perekrutan darurat memicu sengketa pendaftaran

Estudiantes semula memulangkan lulusan akademi La Plata itu sebagai rekrutan darurat karena bek tengah Gonzalez Pirez dan Tomas Palacios terkena skorsing untuk leg pertama. Rojo, yang terikat kontrak dengan Racing hingga Desember, meninggalkan klub Diego Milito dengan hubungan yang memburuk setelah Estudiantes menyepakati biaya pelepasan sebesar $500.000, ditambah bonus $250.000 jika mencapai final dan $450.000 jika mengangkat trofi.

Meski klub Argentina itu mendaftarkannya untuk kompetisi domestik pada 9 Oktober di luar bursa transfer reguler melalui pengecualian, CONMEBOL melarangnya tampil pada leg pertama. Setelah CAS turun tangan, pelatih kepala Cacique Medina memasangnya dalam formasi tiga bek pada Kamis sebelum Palacios menggantikannya pada menit ke-77. Tim tamu tetap berhasil menang meski Baltasar Rodriguez menerima kartu merah pada menit ke-50, berkat aksi gemilang Muslera, veteran yang telah tampil di lima edisi Piala Dunia.

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Preseden historis menguntungkan tim tamu asal Argentina

Flamengo berharap hasilnya diubah seperti pada babak 16 besar 2018, ketika Santos dijatuhi sanksi setelah bermain imbang 0-0 dengan Independiente. Namun, pelanggaran saat itu menyangkut sistem internal CONMEBOL, bukan arahan dari badan peradilan yang lebih tinggi seperti CAS. Pernyataan resmi badan pengelola tersebut kala itu berbunyi: "CONMEBOL memutuskan untuk menyatakan Santos Futebol Clube kalah dalam pertandingan yang dimainkan pada 21 Agustus, menetapkan hasil 3-0 untuk Club Atletico Independiente, dan mempertahankan skorsing pemain Carlos Andres Sanchez Arcosa."

Final kontinental menanti pemenang adu penalti

Jika upaya hukum Flamengo tidak berhasil, Estudiantes akan menghadapi Palmeiras, juara 2020 dan 2021, di final di Estadio Centenario, Uruguay, pada 28 November. Tim Argentina itu memburu gelar Libertadores kelima, sekaligus yang pertama sejak 2009, serta berusaha mengakhiri rentetan tujuh tahun juara asal Brasil sejak kemenangan River Plate pada 2018. Sementara itu, Flamengo kembali berlaga di Brasileirao melawan Atletico-MG pada Minggu sebelum menghadapi Vasco dan Gremio.