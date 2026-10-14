FK Bodø/Glimt Taklukkan Borussia Dortmund Setelah Kalah Dari Bayern München

FK Bodø/Glimt meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini. Setelah kalah 5-0 dari Bayern München pada laga pembuka, tim asuhan pelatih sukses Kjetil Knutsen mengalahkan Borussia Dortmund 1-0 pada Rabu. Fredrik Sjøvold menjadi penentu kemenangan.

Seperti yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Bodø mengawali laga dengan kuat di Stadion Aspmyra. Para suporter pun sudah bisa berharap timnya mencetak gol sejak awal. Tembakan berbahaya pemain timnas Norwegia Patrick Berg nyaris gagal dihalau Waldemar Anton, yang akhirnya membuang bola menjadi sepak pojok.

Dalam pertandingan yang mengandalkan fisik itu, tim asal Norwegia tersebut kembali nyaris mencetak gol ketika tembakan Sondre Fet, menyambut umpan Berg, meleset tipis dari gawang Gregor Kobel. Tuan rumah terus mendominasi, meski Dortmund sempat berpeluang mencetak gol lewat Fábio Silva dalam salah satu dari sedikit kesempatan berbahaya mereka. Mantan pemain PSV itu menyundul bola tepat ke pelukan Nikita Haikin.

Bodø juga tampil lebih baik pada babak kedua dan kali ini berhasil memanfaatkan keunggulannya. Tak lama setelah upaya Andreas Helmersen digagalkan Kobel, kiper asal Swiss itu akhirnya harus memungut bola dari gawangnya. Sjøvold langsung menyambar umpan Sondre Auklend menjadi gol: 1-0.

Dortmund merespons lewat Serhou Guirassy dan Ethan Nwaneri. Nama terakhir terutama berpeluang menyamakan kedudukan saat laga menyisakan seperempat jam, tetapi pemain Inggris itu melepaskan tembakan yang meleset.

Itulah peluang serius terakhir bagi Dortmund, yang menurunkan Joey Veerman sejak awal sebelum menggantinya dengan Félix Nmecha setelah satu jam pertandingan. Seperti Bodø, Dortmund kini mengoleksi tiga poin. Tim asuhan Niko Kovac menang 3-2 atas Villarreal pada laga pertama.



