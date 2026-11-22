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Tekanan terhadap Al Ittihad terus meningkat seiring hasil yang masih naik-turun di Liga Champions Asia Elite, sementara para pendukung Al Ittihad berharap melihat reaksi kuat dari tim untuk memulihkan kepercayaan dan menghentikan hilangnya poin.

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Menjelang laga kandang Al Ittihad melawan wakil Uzbekistan, Pakhtakor, sang pelatih Jens Fissing melontarkan pernyataan menarik. Ia membahas catatan tim di kompetisi kontinental, mengungkap sikapnya soal penambahan pemain baru, sekaligus menyampaikan pesan mengenai kemampuan skuad yang ada saat ini.

Pelatih Al Ittihad Jens Fissing menegaskan timnya bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Pakhtakor. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan suporter untuk meraih hasil positif, sekaligus menebus penampilan kurang memuaskan yang ditunjukkan tim pada laga terakhir.

"Kami akan bermain di kandang sendiri di hadapan para pendukung kami. Kami sadar tidak menampilkan level yang diharapkan pada pertandingan terakhir, dan kami ingin tampil lebih baik serta meraih kemenangan," ujar Fissing dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Sang pelatih tidak menghindar saat membahas catatan sederhana Al Ittihad di turnamen Asia. Ia mengakui bahwa hanya mengumpulkan 4 poin dari 12 poin yang tersedia tidak sesuai dengan ambisi para suporter, tetapi di saat yang sama ia menolak jika performa tim hanya dinilai dari hasil semata.

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"Kami tahu para suporter tidak akan senang dengan raihan 4 poin dari 12, tetapi tidak semua yang kami tampilkan buruk. Kami paham apa yang kami lakukan dan berusaha meraih kemenangan sebanyak mungkin, dan kami harus menyikapi situasi ini secara realistis," jelasnya.

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Ia menambahkan bahwa Al Ittihad mengalami perkembangan dalam lima bulan terakhir. Menurutnya, tim tampil baik dalam beberapa pertandingan, tetapi kurangnya keberuntungan di momen-momen krusial membuat hal itu gagal diterjemahkan menjadi hasil positif.

Terkait dampak jeda kompetisi terhadap performa tim, Fissing mengecilkan pengaruh negatif dari jeda pertama. Ia menyebut situasinya tidak seburuk yang dibayangkan sebagian pihak, dan menegaskan bahwa fokus staf pelatih saat ini tertuju pada agenda-agenda mendatang, dengan para pemain dalam kondisi siap dan telah kembali percaya pada kemampuan mereka.

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Tanpa rekrutan baru, Fissing percaya pada skuad saat ini

Soal bursa transfer, pernyataan Fissing cukup jelas mengenai kebutuhan Al Ittihad. Ia membantah telah mengajukan permintaan untuk mendatangkan pemain baru dalam periode mendatang dan menegaskan dirinya puas dengan potensi yang dimiliki skuad saat ini.

"Saya tidak meminta untuk merekrut pemain baru. Kami memiliki pemain-pemain dengan kemampuan yang dibutuhkan. Wajar jika klub-klub di seluruh dunia berupaya memperkuat skuad mereka pada periode transfer, dan itu merupakan prosedur yang biasa dalam sepak bola," katanya.

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Sang pelatih juga menegaskan bahwa hubungannya dengan berbagai pihak di dalam klub berjalan baik, dan semua pihak bekerja dengan satu semangat demi memperbaiki hasil dan memberikan yang terbaik pada fase berikutnya.

Laga melawan Pakhtakor memiliki arti ganda bagi Al Ittihad. Target tim tidak hanya sebatas meraup tiga poin, tetapi juga memulihkan kepercayaan para pendukung dan mempersempit jarak antara ambisi mereka dan performa yang ditampilkan di lapangan.

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Saad Al-Mousa: Kami percaya pada kemampuan kami meski ada pemain absen

Di sisi lain, bek Al Ittihad Saad Al-Mousa menegaskan keinginan para pemain untuk meraih hasil positif melawan Pakhtakor. Ia memastikan absennya sejumlah pemain tidak akan menjadi alasan bagi tim untuk menurun, karena skuad memiliki pemain-pemain yang mampu menggantikan mereka yang absen.

"Kami ingin meraih hasil positif. Kami memang kehilangan beberapa pemain, tetapi pemain-pemain lainnya punya kualitas dan bisa diandalkan," ujar Al-Mousa, seraya menyatakan keyakinannya bahwa skuad yang tersedia mampu memikul tanggung jawab dan menampilkan level yang dibutuhkan.

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Bek Al Ittihad itu juga menyinggung kesalahan-kesalahan di lini belakang yang terlihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa selama jeda kompetisi, tim bekerja keras untuk membenahi kekurangan dan memperbaiki arah sebelum kembali berlaga.

"Selama jeda kompetisi, kami fokus pada kesalahan-kesalahan di lini pertahanan. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain, karena kami memiliki bek-bek yang hebat. Insya Allah kami berhasil memperbaiki kesalahan pada fase berikutnya," tambahnya.

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Pernyataan Al-Mousa mencerminkan tekad para pemain Al Ittihad untuk mengatasi masalah pertahanan yang berdampak pada hasil tim. Laga melawan Pakhtakor pun diperkirakan menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan Al Ittihad dalam menerjemahkan kerja keras selama jeda kompetisi menjadi permainan yang lebih seimbang dan efektif, sekaligus mengembalikan tim ke jalur yang benar di turnamen kontinental.