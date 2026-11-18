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Penyerang Al-Ahli, Firas Al-Buraikan, memuji rekan setim sekaligus kaptennya di timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, yang ia anggap sebagai salah satu legenda sepak bola Arab Saudi, meski keduanya bersaing memperebutkan gelar Pemain Terbaik Asia.

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Malam penganugerahan penghargaan terbaik Asia akan digelar besok, Kamis, di Aksra Theatre King Power, Bangkok, ibu kota Thailand, yang juga pernah menjadi tuan rumah acara tersebut pada 2017. Penghargaan akan diberikan dalam 19 kategori berbeda.

Salah satu penghargaan yang akan diserahkan dalam acara tersebut adalah gelar Pemain Terbaik Asia, yang diperebutkan oleh Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dawsari, serta kiper asal Iran milik Tractor, Alireza Beiranvand.

Ketiga pemain tersebut bertolak ke Thailand hari ini, Rabu, dan menggelar konferensi pers untuk membicarakan pencalonan mereka sebagai kandidat peraih penghargaan itu.

Dalam konferensi pers yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", Firas Al-Buraikan mengatakan: "Saya bangga dan senang berada bersama kalian. Ini momen yang tak terlukiskan bagi saya. Ini pertama kalinya saya datang ke sini. Salah satu mimpi masa kecil saya telah terwujud, dan sebanyak apa pun saya berbicara, saya tidak akan mampu menggambarkan perasaan ini."

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Al-Buraikan mengaku semakin bangga bisa bersaing memperebutkan penghargaan tersebut dengan kehadiran sang "Tornado". Ia berkata: "Saya lebih bahagia lagi bisa berada di samping legenda sepak bola Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, yang banyak mengajari saya."

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Ditanya soal perasaannya jika berhasil meraih penghargaan itu, ia menjawab: "Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di awal karier saya, dan bisa menjadi titik awal baru bagi saya."

Ia menambahkan: "Sejak kecil, Anda bermimpi untuk berada di antara para legenda. Bisa sampai di tempat ini adalah hasil kerja keras yang terus-menerus, dan itu bukan hal yang mudah. Ini akan menjadi motivasi yang kuat dan besar bagi saya."

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Al-Buraikan juga membela para pemain Arab Saudi yang berposisi sebagai penyerang, di tengah kritik yang mereka terima belakangan ini. Ia mengatakan: "Seperti yang selalu saya katakan, Liga Arab Saudi memiliki penyerang, tetapi mereka belum mendapatkan kesempatan. Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan dan mampu memenuhi harapan."

Ia melanjutkan: "Saya yakin ada penyerang dan pemain Arab Saudi yang memiliki potensi, tetapi mereka butuh kesempatan, dan hal ini membutuhkan waktu."

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Penyerang Al-Ahli itu juga menyinggung format baru Liga Champions Elite AFC yang diterapkan sejak dua tahun lalu. Ia berkata: "Liga Champions Elite AFC adalah bagian dari banyak perubahan yang terjadi di tingkat global, dan para pemain harus bermain serta fokus di lapangan."

Al-Buraikan menutup pernyataannya dengan mengungkapkan perasaannya setelah menjalani perjalanan melelahkan dalam beberapa hari terakhir, akibat membela timnas Arab Saudi selama jeda internasional, lalu menghadiri malam penghargaan terbaik Asia, sebelum melakoni laga Klasiko melawan rival tradisional Al-Nassr .

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Ia menutup: "Ini berat dan melelahkan, tetapi penghargaan ini sepadan. Jika penghargaan ini memang ditakdirkan untuk saya, semuanya akan terasa ringan."

Penyerang andalan itu turut tampil saat timnas Arab Saudi kalah 1-2 dari Uzbekistan kemarin, Selasa, di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, dalam laga uji coba kedua Arab Saudi pada jeda internasional kali ini.

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Firas Al-Buraikan bersinar dalam laga tersebut. Ia mencetak gol penyeimbang untuk Arab Saudi pada menit ke-23, setelah timnya tertinggal satu gol, dengan menyambar umpan silang Ahmed Al-Ghamdi lewat sundulan apik ke dalam gawang.

Kurang dari 24 jam setelah pertandingan, Firas Al-Buraikan terbang ke Bangkok, ibu kota Thailand, untuk menghadiri malam penghargaan terbaik Asia besok, Kamis, serta konferensi pers yang mendahuluinya hari ini, Rabu.

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Lalu, kurang dari 24 jam setelah acara tersebut, Firas Al-Buraikan akan kembali ke Jeddah, tepatnya ke Stadion Alinma, untuk melakoni laga Klasiko bersama Al-Ahli melawan rival tradisional Al-Nassr, yang merupakan laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Sejumlah laporan sempat meragukan kemampuan Al-Buraikan untuk tampil dalam Klasiko, terutama karena perjalanan yang berulang kali dalam beberapa hari saja. Namun, laporan lain memastikan ia akan masuk dalam skuad pelatih asal Belanda, Marino Bosic.