Fiorentina vs Inter, Marelli: "Pongracic menyentuh bola dengan lengannya, tapi posisinya wajar. Tidak ada unsur pelanggaran di situ"

Sebuah insiden yang masih akan menjadi bahan perbincangan.

Pertandingan Fiorentina-Inter berakhir dengan skor 1-1, namun sentuhan tangan Pongracic memicu protes keras dari seluruh pemain Inter di lapangan yang menuntut agar diberikan tendangan penalti. Aksi tersebut berlangsung sebagai berikut: umpan silang dari sisi kanan oleh Dumfries tidak berhasil dijangkau baik oleh Pio Esposito maupun Ranieri; kemudian, bola melintas, melewati area, dan menyentuh lengan Pongracic.

Wasit Colombo memutuskan untuk membiarkan permainan berlanjut dan, akhirnya, VAR tidak turun tangan untuk meninjau kembali aksi tersebut atau meminta wasit melakukan tinjauan di lapangan.

Dan begitu, setelah pertandingan, Luca Marelli, mantan wasit dan pakar wasit, tampil dalam siaran langsung di program Fuoriclasse DAZN, mengomentari kemungkinan pelanggaran tangan Pongracic pada babak pertama Fiorentina-Inter: "Pada menit ketujuh ada umpan silang dan Pongracic menyentuh bola dengan tangan kanan: lengannya tetap diam dan itu posisi alami. Lalu Ranieri dan Esposito di depannya gagal menyentuh bola sehingga membuatnya tak terduga: dan sentuhan itu terjadi dengan lengan yang tidak pernah bergerak. Mereka menilai sentuhan lengan ini tidak layak dihukum dan bagi saya itu keputusan yang tepat karena tidak ada unsur pelanggaran."

Itulah komentar terakhir Marelli agar tidak ada lagi ruang untuk interpretasi lain.








