Fiorentina, Paratici hampir menyelesaikan transfer Koleosho: berikut rincian biayanya untuk Burnley

Kegemparan di Fiorentina baru saja dimulai. Fabio Paratici ingin membangun tim yang tangguh untuk dipimpin oleh pelatih Fabio Grosso tanpa meninggalkan satu pun peluang. Kemarin, direktur olahraga Fiorentina itu telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham terkait peminjaman Radu Dragusin dengan opsi pembelian, sebuah kesepakatan yang jelas-jelas berkualitas tinggi.





Langkah selanjutnya adalah memperkuat barisan pemain sayap penyerang: Fiorentina sedang menjajaki kesepakatan dengan Burnley untuk Luca Koleosho, yang pada musim lalu dipinjamkan ke Paris FC pada paruh kedua musim dengan 16 penampilan di Ligue 1 dan mencetak 3 gol. Kesepakatan ini diperkirakan akan segera ditutup dengan nilai sekitar 11/12 juta euro.