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Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Fiorentina, Mourinho beri lampu hijau untuk Valdepenas: rekrutan senilai €8 juta

Fiorentina

Winger kiri kelahiran 2006 itu akan tiba di Viola Park dalam 24/48 jam ke depan untuk menjalani tes medis bersama Fiorentina.

Setelah negosiasi yang panjang dan rumit, lampu hijau akhirnya datang: Valdepenas bersiap menjadi pemain baru Fiorentina, izin dari Mourinho sudah tiba.

La Fiorentina akan membayarnya delapan juta untuk mengamankannya secara permanen, tetapi Real Madrid akan mempertahankan 50 persen dari penjualan kembali sang pemain di masa depan, dengan juga memasukkan ke dalam kesepakatan apa yang disebut "recompra" atas "permata" mereka - berlaku untuk tiga musim ke depan - dengan angka antara sepuluh dan dua belas juta, dan lengkaplah transfer bergaya Nico Paz. Untuk bek kiri itu (punya struktur atletis yang hebat dan karena itu juga bisa bermain sebagai bek tengah, sehingga tak akan dibutuhkan elemen keempat untuk melengkapi pasangan di sektor tengah jika Comuzzo harus pergi dengan status pinjaman) sudah disiapkan kontrak lima tahun.

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