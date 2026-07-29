Fiorentina, Mourinho beri lampu hijau untuk Valdepenas: rekrutan senilai €8 juta

Setelah negosiasi yang panjang dan rumit, lampu hijau akhirnya datang: Valdepenas bersiap menjadi pemain baru Fiorentina, izin dari Mourinho sudah tiba.

La Fiorentina akan membayarnya delapan juta untuk mengamankannya secara permanen, tetapi Real Madrid akan mempertahankan 50 persen dari penjualan kembali sang pemain di masa depan, dengan juga memasukkan ke dalam kesepakatan apa yang disebut "recompra" atas "permata" mereka - berlaku untuk tiga musim ke depan - dengan angka antara sepuluh dan dua belas juta, dan lengkaplah transfer bergaya Nico Paz. Untuk bek kiri itu (punya struktur atletis yang hebat dan karena itu juga bisa bermain sebagai bek tengah, sehingga tak akan dibutuhkan elemen keempat untuk melengkapi pasangan di sektor tengah jika Comuzzo harus pergi dengan status pinjaman) sudah disiapkan kontrak lima tahun.