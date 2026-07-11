Fiorentina memecahkan rekor transfer dan sekali lagi membuktikan ambisinya dengan tindakan nyata

Setelah musim yang kurang memuaskan, Fiorentina ingin kembali bersaing dengan tim-tim papan tengah Serie A. La Viola, yang finis di peringkat kelima belas musim lalu, telah memecahkan rekor transfernya pada Sabtu lalu untuk mendatangkan Arthur Atta. Namun, gelandang asal Prancis itu bukanlah satu-satunya pemain baru yang didatangkan belakangan ini.

Fiorentina menunjuk Fabio Grosso sebagai pelatih kepala baru pekan ini, dan dengan pahlawan Piala Dunia Italia 2006 itu di pucuk pimpinan, klub ini ingin memulai perjalanan menuju kesuksesan. Sebagai contoh, Fiorentina baru-baru ini mengeluarkan pernyataan terkait kedatangan Radu Dragusin.

Dragusin sebelumnya merupakan pemain cadangan di Tottenham Hotspur, di belakang antara lain Micky van de Ven dan Cristian Romero, dan dipinjamkan ke Fiorentina, yang wajib membeli pemain asal Rumania tersebut seharga 25 juta jika ia bermain dalam sejumlah pertandingan tertentu.

Selain itu, Marco Brescianini dan Giovanni Fabbian telah dibeli secara permanen masing-masing dari Atalanta (10 juta) dan Bologna (13 juta). Kedua pemain asal Italia tersebut sudah bermain sebagai pemain pinjaman di Stadio Artemio Franchi pada musim lalu.

Selanjutnya, klub berhasil mendatangkan bek tengah berkaki kiri Viery dari Grêmio dengan biaya 15 juta euro (+2 juta bonus). Transfer terbesar hingga saat ini resmi diumumkan pada hari Sabtu: Atta didatangkan dari Udinese dengan biaya 25 juta euro untuk 70 persen hak transfernya.

Atta yang berusia 23 tahun merupakan salah satu motor penggerak di tim Udinese dan selain Fiorentina, ia juga diminati oleh klub-klub Italia yang lebih besar, namun akhirnya ia memilih Fiorentina. Termasuk bonus, total nilai transfer ini mencapai 40 juta euro.

Rekor transfer sebelumnya dipegang oleh Nico González, yang pada 2021 didatangkan dari VfB Stuttgart seharga 27 juta euro. Untuk Roberto Piccoli, Fiorentina membayar 25 juta euro musim lalu. Pemain asal Italia ini kini menempati posisi ketiga dalam daftar pemain termahal yang dibeli klub.

Selain itu, telah diketahui bahwa Fiorentina sedang bersiap untuk memperkuat skuadnya dengan Álex Jiménez dari AFC Bournemouth. Pemain asal Spanyol ini musim lalu diturunkan ke tim cadangan oleh Bournemouth setelah diduga melakukan kontak dengan seorang anak di bawah umur.

Fiorentina memiliki opsi untuk membeli Jiménez (21) setelah musim ini dengan harga sekitar dua puluh juta euro. Secara keseluruhan, pengeluaran untuk para pemain yang disebutkan di atas dapat mencapai lebih dari seratus juta euro.

Dengan demikian, direktur olahraga Fabio Paratici membuktikan perkataannya, karena saat perkenalan Grosso ia menyatakan ingin membangun Fiorentina yang 'kompetitif dan berkelanjutan'.

Dari segi keuangan, klub ini mendapat dukungan besar dari pemiliknya, Giuseppe Commisso, putra dari mantan pemilik dan magnat media Rocco Commisso, yang meninggal pada Januari lalu.