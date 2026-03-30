Fiorentina, kabar terbaru tentang Dodo: tidak ada cedera, ia bisa langsung bermain dan menargetkan laga melawan Verona

Kabar baik bagi Fiorentina. Dodo telah menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami cedera dan tidak ditemukan adanya cedera serius: sang pemain akan kembali berlatih bersama tim dan berpotensi tampil pada akhir pekan mendatang melawan Verona.





KONDISI DODO - Bek sayap Fiorentina tersebut mengalami ketidaknyamanan di paha selama salah satu sesi latihan terakhir saat jeda internasional. Namun, dari pemeriksaan yang dilakukannya pagi ini, tidak ditemukan adanya cedera.

Berikut pernyataan resmi klub.





"ACF Fiorentina mengumumkan bahwa, pada pagi ini, pemain Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô telah menjalani pemeriksaan klinis dan diagnostik setelah keluar lebih awal dari lapangan selama sesi latihan pada hari Sabtu. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan telah menyingkirkan adanya cedera pada otot fleksor paha kanan. Pemain tersebut akan melanjutkan program pemulihannya yang disesuaikan dalam beberapa hari ke depan"





AGENDA BERIKUTNYA - Fiorentina akan kembali bertanding setelah jeda melawan Verona. Kabar baik bagi Paolo Vanoli yang kemungkinan besar sudah bisa memainkan Dodô pada akhir pekan mendatang. Di musim ini, pemain Brasil tersebut telah tampil 39 kali dan mencetak gol dalam salah satu pertandingan terakhirnya, saat bertandang ke markas Cremonese.