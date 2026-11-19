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Joao Mario, pemain sayap Fiorentina, mengatakan kepada Tuttosport bahwa ia sedang menjalani periode yang baik secara pribadi, tetapi sadar Fiorentina masih perlu berkembang dalam berbagai aspek. Perhatian terutama tertuju pada pertahanan, salah satu area yang paling menyulitkan Fiorentina.

Laga terakhir Fiorentina sebelum jeda adalah melawan Juventus. Hasil imbang itu meninggalkan perasaan campur aduk: "Rasanya pahit. Kami tahu mereka tim besar, tetapi selama pertandingan kami merasa bisa menang. Mentalitas seperti itulah yang harus selalu kami miliki, berusaha memenangi setiap pertandingan, termasuk melawan tim-tim besar. Kami menunjukkannya malam itu, meski pada akhirnya tidak meraih tiga poin."

Menghadapi Juve? "Itu terasa istimewa. Saya hanya enam bulan di Turin, tetapi itu cukup untuk memahami betapa besarnya klub tersebut, dengan banyak pemain hebat. Namun, begitu masuk lapangan, saya hanya fokus pada pertandingan."

Salah satu insiden yang paling banyak diperdebatkan dalam pertandingan itu adalah kemungkinan penalti untuk Juventus, setelah Joao Mario diduga menyentuh bola dengan tangan: "Itu sudah berlalu (tersenyum). Saya sudah melihat lagi tayangannya. Menurut saya, gerakan dan sentuhan itu tidak disengaja. Orang lain boleh berpendapat berbeda, itu hal biasa dalam sepakbola, tetapi menurut saya keputusan akhirnya tepat."

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Pembicaraan kemudian beralih ke masa depan. Hak kepemilikan Joao Mario masih berada di tangan Juventus, yang mengikatnya dengan kontrak hingga 2030. Situasi kontrak itu membuka berbagai kemungkinan untuk musim depan, tetapi sang pemain tampaknya belum ingin memikirkannya sekarang. "Saat ini saya fokus pada apa yang ada di depan saya. Kita harus selalu memikirkan cara memberikan yang terbaik di tempat kita berada. Setelah itu, kita lihat saja. Saya orang yang selalu ingin bermain, itulah alasan saya memutuskan pergi. Namun, Juve selalu ada di hati saya. Saya tetap punya ikatan dengan klub itu dan masih terikat kontrak. Kita lihat apa yang terjadi. Tapi sekarang saya di Fiorentina, klub yang kaya sejarah, dan itu menjadi kebanggaan bagi saya. Saya ingin tampil baik dan fokus pada hal itu. Seperti yang saya katakan, masa depan akan saya pikirkan nanti."

Topik lain dalam wawancara itu adalah posisinya di lapangan. Vanoli kini memainkannya sebagai bek kiri: "Tentu saja agak berbeda, meski ini bukan pertama kalinya saya berganti sisi. Saya sedang menyesuaikan diri. Jika tim membutuhkan saya di posisi ini, saya siap." Mengenai keinginannya kembali membela Portugal: "Tentu saja. Kembali ke tim nasional adalah salah satu target saya, meski sekarang prioritas saya adalah tampil baik bersama Fiorentina."

Terakhir, Joao Mario menyampaikan pandangannya tentang masa depan tim nasional Portugal dan warisan Cristiano Ronaldo: "Kami akan membangun kembali tim dengan bertumpu pada banyak pemain berbakat yang untungnya kami miliki. Namun, sedih rasanya melihat Cristiano belum mendapat perpisahan dan penghormatan seperti yang diberikan Argentina kepada Messi. Itu menyakitkan bagi saya. Ronaldo layak mendapatkan laga penghormatan yang sama. Semoga itu diadakan. Dia salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepakbola. Saya pernah bermain bersamanya. Saya ingat dia menyambut saya dengan sangat baik. Sebagai pribadi pun dia luar biasa."