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Pedro Gonçalves menjadi salah satu rekrutan kejutan Fabio Paratici untuk Fiorentina. Ia bergabung dengan Fiorentina lewat skema pinjaman berbayar senilai 2,5 dengan opsi pembelian sekitar total 25 juta euro dari Sporting Lisbona, tempat ia tampil menonjol dalam beberapa musim terakhir.

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Awal kiprah penyerang sayap asal Portugal berusia 28 tahun itu di Fiorentina terhambat karena tertutup oleh Mastantuono dan Njie, tetapi Vanoli sangat menghargai dan memercayai mantan pemain Sporting Lisbona tersebut serta berusaha memberinya lebih banyak kesempatan bermain. Sejauh ini Pote, julukan yang sudah lama melekat padanya, memang jarang bermain, tetapi tetap mencatatkan angka yang berarti: 8 penampilan dan 2 assist di Serie A dalam total 196 menit, serta satu penampilan dengan gol penentu di Coppa Italia.

Goncalves merasa nyaman di Firenze. Ia ingin bermain lebih banyak, tetapi tahu bahwa ia harus meningkatkan level permainannya agar syarat yang dapat memicu kewajiban pembelian permanen terpenuhi. Apalagi, ia menganggap pengalamannya yang indah bersama Sporting Lisbona kini telah berakhir, meski selama di sana juga sempat terjadi beberapa kesalahpahaman.

Serie A memang seolah sudah menjadi tujuan pemain sayap kelahiran 1998 itu. Pada musim panas lalu, rumor transfer berulang kali dan dengan kuat mengaitkannya dengan Milan, klub yang disebut menaungi mentornya, Ruben Amorim. Sang pemain kembali membahas persoalan itu dalam wawancara dengan surat kabar Portugal Record: "Milan mengincar saya pada musim panas? Saya diberi tahu soal kemungkinan itu, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Setiap kali berbicara dengan agen saya, atau para agen saya, termasuk Jorge (Mendes, red), saya selalu meminta mereka hanya menyampaikan hal yang benar. Terkadang mereka menyinggung kemungkinan transfer, tetapi akhirnya tidak terwujud; itu bagian dari

permainan".

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. Kesempatan untuk kembali bekerja dengan Amorim tidak pernah benar-benar datang kepada saya"