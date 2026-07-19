Finger menjawab... Apakah kebiasaan berhenti sejenak untuk minum air akan berlanjut setelah Piala Dunia?

Arsène Wenger, Kepala Pengembangan Sepak Bola Global di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menegaskan bahwa jeda minum air yang diterapkan untuk pertama kalinya pada Piala Dunia 2026 tidak memengaruhi jalannya pertandingan maupun hasilnya, namun ia menjelaskan bahwa keputusan mengenai kelanjutan penerapan kebijakan tersebut di masa depan belum diputuskan.

FIFA memperkenalkan dua jeda minum selama tiga menit di tengah setiap babak, dan mewajibkan penerapannya di semua pertandingan Piala Dunia 2026, meskipun langkah ini masih belum diterapkan secara luas dalam kompetisi sepak bola di seluruh dunia.

Berdasarkan wawancara dengan para eksekutif sepak bola, jeda minum air ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu isu utama dalam negosiasi hak siar di masa mendatang, karena jaringan penyiaran melihatnya sebagai peluang untuk menyisipkan jeda iklan komersial.

Menurut majalah "Hollywood Reporter", jaringan "Fox", yang menyiarkan pertandingan turnamen di Amerika Serikat tahun ini, akan meraup setidaknya 250 juta dolar AS dari iklan yang ditayangkan selama jeda minum saja.

FIFA menjelaskan bahwa mereka akan melakukan analisis menyeluruh terhadap jeda minum air setelah Piala Dunia berakhir, menyusul penerapan aturan tersebut dalam turnamen ini—sebuah keputusan yang memicu reaksi marah dan kritik luas.

Finger mengatakan dalam konferensi pers: "Apakah jeda minum air akan dilanjutkan setelah Piala Dunia?.. Tidak, terkadang hal itu tidak disukai orang, dan kami harus menganalisis dampaknya setelah Piala Dunia berakhir. Menurut saya, hal itu tidak mengubah hasil pertandingan, tetapi kami di sini untuk melayani para penonton sepak bola, dan kami akan menarik kesimpulan setelah turnamen berakhir."

Ia menambahkan: “Pada beberapa pertandingan, hal itu memang diperlukan, dan karena kami tidak ingin ada perbedaan dalam cara pengelolaan pertandingan, kami memutuskan sejak awal turnamen untuk menerapkannya di semua pertandingan. Kami akan melakukan analisis mendalam setelah kompetisi berakhir.”

Timnas Spanyol akan memainkan pertandingan keduanya di stadion terbuka selama turnamen ini pada hari Minggu ini, saat menghadapi Timnas Argentina di final Piala Dunia di Stadion MetLife, New Jersey.

Waktu istirahat minum di tengah setiap babak memicu sorakan protes keras dari penonton di dalam stadion, serta mendapat kritik dari sejumlah mantan pemain.

Sesi-sesi ini diberlakukan untuk membantu para pemain mengatasi panas musim panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, namun FIFA mewajibkan penerapannya terlepas dari kondisi cuaca, stadion, atau lokasi pertandingan.

Turnamen ini menyelenggarakan pertandingan di empat stadion tertutup, yaitu di Atlanta, Dallas, Houston, dan Vancouver; namun, jeda minum tetap diterapkan di sana untuk menjaga konsistensi dalam pengelolaan pertandingan.

Para pelatih memanfaatkan periode ini seolah-olah sebagai waktu istirahat, untuk menyampaikan instruksi taktis kepada para pemain selama pertandingan.

FIFA sebelumnya telah memperkenalkan jeda pendinginan untuk pertama kalinya pada Piala Dunia 2014 di Brasil, setelah pengadilan ketenagakerjaan mewajibkan para pemain untuk mendapatkan waktu istirahat selama pertandingan ketika suhu mencapai 89,6 derajat Fahrenheit.

Saat ini, sebagian besar kompetisi liga di seluruh dunia menerapkan aturan yang mengizinkan jeda selama pertandingan sesuai dengan prakiraan cuaca atau berdasarkan pertimbangan wasit.