Finalissima 2026: UEFA dan CONMEBOL mengonfirmasi pembatalan acara di Qatar & cara mendapatkan pengembalian uang tiket

Finalissima 2026 yang sangat dinantikan, yang semula dijadwalkan mempertemukan juara Eropa Spanyol melawan juara dunia Argentina di Qatar pada bulan Maret ini, telah resmi dibatalkan.

UEFA dan CONMEBOL mengonfirmasi pada 15 Maret bahwa pertandingan tersebut tidak akan digelar sesuai jadwal.

Spanyol dan Argentina akan fokus pada persiapan masing-masing untuk Piala Dunia 2026 mendatang, dengan kedua negara menjadwalkan pertandingan persahabatan alternatif di wilayah yang lebih aman.

Bagaimana cara mendapatkan pengembalian dana tiket Finalissima?

Panitia Penyelenggara Lokal telah mengumumkan bahwa semua penggemar yang membeli tiket resmi melalui situs ‘Road To Qatar’ akan menerima pengembalian dana penuh secara otomatis.

Anda tidak perlu melakukan apa pun; dana akan dikembalikan ke metode pembayaran awal Anda dalam waktu 30 hari.

Jika Anda membeli tiket melalui pasar sekunder atau platform pihak ketiga seperti StubHub, Anda disarankan untuk menghubungi penyedia tersebut secara langsung untuk memulai proses pengembalian dana yang berlaku.

Tanggal Asli Status Tempat Tindakan yang Diperlukan Jumat, 27 Maret DIBATALKAN Stadion Lusail (Qatar) Pengembalian Dana Otomatis (30 hari)

Apa yang terjadi dengan Festival Sepak Bola Qatar?

Finalissima seharusnya menjadi acara utama Festival Sepak Bola Qatar 2026.

Namun, seluruh festival telah dibatalkan akibat pembatasan perjalanan yang memengaruhi para pemain dan ofisial.

Pertandingan yang dijadwalkan yang melibatkan Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Serbia tidak akan lagi digelar di Doha.

Jadwal Baru untuk Spanyol dan Argentina

Spanyol: Akan menghadapi Serbia pada 27 Maret dalam laga tandang, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Mesir di Barcelona pada 31 Maret.

Akan menghadapi pada 27 Maret dalam laga tandang, dilanjutkan dengan pertandingan melawan di Barcelona pada 31 Maret. Argentina: Telah kembali ke Buenos Aires untuk menjadi tuan rumah dua pertandingan persahabatan kandang di La Bombonera melawan Mauritania (27 Maret) dan Guatemala (31 Maret).

Meskipun pembatalan ini mengecewakan para penggemar yang berharap melihat Lamine Yamal berhadapan dengan Lionel Messi, kedua federasi menyatakan bahwa keselamatan pemain dan kepastian logistik adalah faktor utama di balik keputusan tersebut.

Penyelenggara tetap berharap bahwa format Finalissima akan kembali di kemudian hari begitu kalender sepak bola global memungkinkan.