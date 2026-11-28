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Palmeiras dan Estudiantes bertemu di final Copa Libertadores. Kick-off dijadwalkan pukul 21.00 waktu Italia hari ini, Sabtu, 28 November 2026, dan disiarkan langsung di Como Tv. Wasit asal Venezuela, Valenzuela, akan memimpin pertandingan di Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay. Gelar juara Amerika Selatan menjadi taruhannya.

Pemenang juga akan lolos ke Piala Interkontinental FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 16 Desember di Qatar. Mereka akan lebih dulu menghadapi wakil Meksiko, Deportivo Toluca, lalu berpeluang bertemu wakil Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns di semifinal (yang menyingkirkan wakil Arab Saudi, Al-Ahli, setelah Al-Ahli sebelumnya menyingkirkan wakil Selandia Baru, Auckland FC). Jika menang, mereka akan menghadapi juara Eropa asal Prancis, Paris Saint-Germain, di final.

Setelah River Plate mengalahkan Boca Juniors dalam SuperClasico pada 2018, klub-klub Brasil selalu menjadi juara dalam tujuh tahun terakhir: Flamengo tiga kali, Palmeiras dua kali, serta Fluminense dan Botafogo masing-masing sekali.

Ada nuansa derbi antara bek Palmeiras asal Paraguay, Gustavo Gomez (mantan pemain Milan), dan dua pemain Argentina yang pernah membela Inter: bek Tomas Palacios dan penyerang Joaquin Correa, yang kini memperkuat Estudiantes di bawah kepemimpinan presiden klub Juan Sebastian Veron.

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Setelah menyaksikan dari bangku cadangan, lalu dari tribune, final Liga Champions yang berakhir dengan kekalahan Inter masing-masing dari Manchester City di Istanbul pada 2023 dan PSG di Munich pada 2025, El Tucu mengincar penebusan pribadi.

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Pertandingan berikutnya SEP Copa Libertadores 15.00 EST

Ia berharap dapat meyakinkan pelatih asal Uruguay, Alexander Medina, untuk memainkannya di tengah absennya gelandang Baltasar Rodriguez (menjalani hukuman larangan bermain) dan Gabriel Neves (cedera). Penjaga gawang berusia 40 tahun, Fernando Muslera (mantan pemain Lazio), akan tampil, sementara Joaquin Correa dan Tomas Palacios sama-sama diperkirakan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Di kubu lawan, pelatih asal Portugal, Abel Ferreira, tidak dapat mengandalkan bek Jefte yang menjalani hukuman larangan bermain maupun penyerang Paulinho yang cedera. Di lini depan ada Vitor Roque (mantan pemain Barcelona).

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PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN

PALMEIRAS (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Gustavo Gomez, Alexander Barboza; Agustin Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquin Piquerez; José Lopez, Vitor Roque, Jhon Arias. Pelatih: Abel Ferreira.

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ESTUDIANTES (3-5-2): Fernando Muslera; Santiago Nunez, Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos, Gaston Benedetti; Guido Carrillo, Tiago Palacios. Pelatih: Alexander Medina.