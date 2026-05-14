Final babak play-off untuk promosi ke Liga Premier kemungkinan akan ditunda

Inggris telah digemparkan selama beberapa hari terakhir oleh dugaan praktik spionase yang dilakukan Southampton seputar pertandingan melawan Middlesbrough di semifinal babak play-off untuk promosi ke Liga Premier. Akibatnya, final babak play-off tersebut kemungkinan akan ditunda, demikian diumumkan oleh penyelenggara kompetisi (EFL) pada hari Kamis.

Sabtu dan Selasa lalu, Southampton dan Middlesbrough saling berhadapan di semifinal play-off. Pertandingan leg pertama berakhir 0-0, sedangkan leg kedua dimenangkan Southampton dengan skor 2-1. Dengan demikian, klub yang disebut terakhir lolos ke final melawan Hull City, yang pada prinsipnya akan digelar pada Sabtu, 23 Mei.

Namun, hal tersebut belum pasti. Pekan lalu terungkap bahwa Middlesbrough telah mengajukan keluhan kepada organisasi kompetisi EFL (English Football League) karena seorang staf Southampton diduga tertangkap basah merekam tanpa izin di kompleks latihan Middlesbrough.

Aturan EFL menyatakan bahwa klub dilarang mengamati latihan lawan dalam 72 jam sebelum pertandingan dimulai, kecuali jika ada undangan.

Pada hari Kamis, EFL mengumumkan bahwa ‘pada atau sebelum Selasa, 19 Mei’, sebuah komisi independen akan memutuskan apakah Southampton memang telah melanggar aturan dan langkah selanjutnya. Tanggal pasti pengumuman keputusan tersebut kemungkinan akan segera diumumkan.

Selain itu, EFL juga menyatakan bahwa kemungkinan akan ada perubahan terkait tanggal dan/atau klub-klub yang berpartisipasi dalam final playoff. “Para pendukung harus menyadari bahwa hasil kasus ini dapat mengakibatkan perubahan untuk pertandingan ini.”

Jika Southampton dinyatakan bersalah, ada kemungkinan klub tersebut akan digantikan oleh Middlesbrough di final. Sementara menunggu hasil kasus tersebut, klub yang terakhir disebutkan tetap melanjutkan latihan seperti biasa. Jika ada banding, final mungkin akan ditunda.