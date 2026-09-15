Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, dalam waktu singkat telah menentukan tulang punggung susunan pemain barunya bersama Los Blancos, di mana Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior membentuk trio yang tak tersentuh melebihi masa sebelumnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", hal itu terjadi setelah trio tersebut turun sebagai starter dalam enam laga pertama musim ini, dengan kecenderungan sang pelatih Portugal untuk mengandalkan mereka juga menghadapi Elche dan Atletico Madrid, tanpa terhalang bahkan oleh laga derby yang dinanti untuk mempertimbangkan mengistirahatkan mereka.

Angka-angka mencerminkan kepercayaan penuh yang diberikan sang pelatih kepada tiga bintangnya, di mana Mbappe memainkan seluruh menit yang mungkin, yakni 540 menit dari 540 menit, sementara Vinicius hanya absen selama 10 menit, yang semuanya terjadi melalui pergantian di menit-menit akhir setelah pertandingan hampir dipastikan, sedangkan Bellingham bermain selama 515 menit. Dengan demikian, trio tersebut hanya kehilangan 35 menit secara keseluruhan selama enam pekan pertama.

Real Madrid Bertempo Cepat

Pilihan Mourinho juga sejalan dengan gagasan permainannya, di mana pelatih Portugal itu berupaya membangun tim yang "bertempo cepat", vertikal, dan mampu menghukum lawan di ruang-ruang terbuka, sesuai dengan apa yang ia katakan usai laga melawan Rayo Vallecano.

Mourinho menilai bahwa penerapan rencana ini membutuhkan kehadiran tiga pemainnya yang paling kuat dan paling mampu memanfaatkan ruang-ruang serangan.

Mbappe, sejauh ini, memimpin daftar unsur ofensif tim. Selain menjadi satu-satunya pemain ofensif yang memainkan seluruh pertandingan secara penuh, pemain Prancis itu telah mencetak 7 gol di awal musim.

Mourinho ingin Mbappe selalu berada di lapangan, bahkan ketika pertandingan tampak sudah dipastikan, karena ia menilai bahwa setiap menit membantu Kylian menjaga ritmenya, memperkuat kepercayaan dirinya, dan meningkatkan kelaparan golnya, agar menjadi seperti Cristiano Ronaldo miliknya sendiri.

Bellingham juga tengah memulihkan level terbaiknya, di mana pemain Inggris itu kembali tampil di berbagai penjuru lapangan, mencapai kotak penalti, membantu tim, dan semakin terlibat dalam membangun serangan.

Namun yang paling meyakinkan Mourinho adalah kepemimpinan, di mana Bellingham menjalankan peran di dalam maupun luar lapangan sebagai salah satu pemimpin utama ruang ganti, sebuah karakter yang sangat sesuai dengan apa yang dituntut sang pelatih dari para pemain intinya.

Vinicius Menanti Gol

Vinicius, di sisinya, terus berkembang secara bertahap menuju yang lebih baik, di mana Mourinho menunjukkan kepuasannya atas perkembangan pemain tersebut, hal yang ia tegaskan secara terbuka, karena ia menilai bahwa pemain Brasil itu hanya kurang mencapai gawang lawan, agar dapat memulihkan versi terbaiknya secara final, versi yang menjadikannya salah satu penyerang paling mampu membuat perbedaan di dunia.

Sang pelatih berupaya memberinya kepercayaan, kesinambungan, dan peran yang menonjol, di mana Mourinho ingin Vinicius merasakan pentingnya dirinya, dan ia menyadari bahwa cara terbaik untuk mewujudkan hal itu adalah dengan tetap mempertahankannya di lapangan.

Mourinho tahu bahwa para bintang membutuhkan perhatian, tetapi mereka juga membutuhkan pemikulan tanggung jawab, hal yang ia satukan sejak kedatangannya di kursi kepelatihan.

Tujuan sang pelatih Portugal tidak menerima tafsir lain selain meraih kemenangan, dan untuk mencapainya, ia menginginkan para pemain terbaiknya bahagia, dalam konsentrasi penuh, dan dalam kondisi terbaik mereka.

Mourinho memperlakukan setiap pemain dengan cara yang ia anggap tepat, tetapi langkah pertamanya untuk menunjukkan kepercayaan adalah sama bagi semuanya, yaitu mempertahankan mereka di lapangan selama mungkin, karena tidak ada ruang untuk istirahat bagi trio "BMV" di Real Madrid.



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